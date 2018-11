Video con droni, foto, storie È nato il progetto 2blessinia

È nato 2blessinia, progetto innovativo finanziato con fondi comunitari tramite la Regione Veneto, per promuovere contatti specifici tra gli operatori del territorio con i clienti nazionali ed internazionali. È una piattaforma, in corso di costruzione, territorializzata, eco-responsabile ed eco-sostenibile, che promuovere il territorio, la sua storia, la sua gente e le strutture ricettive venete, che si contraddistingue dalle agenzie di viaggio tradizionali. La promuove UnaEventi, startup innovativa a vocazione sociale, che ha avuto un contributo della Regione Veneto per il progetto di sviluppo marketPlace 2B. Per costruire la piattaforma, vengono realizzati gratuitamente materiali videodrone e foto in alta definizione, storytelling cioè il racconto di storie significative come strategia di comunicazione persuasiva, e-reputation, cioè la definizione e la gestione della propria identità online, e un intenso lavoro di web-social marketing sul mercato estero (cinque paesi target in una prima fase) sulla cultura, i luoghi, le strutture ricettive di qualità della Lessinia e della collina veronese. Ogni struttura di accoglienza che accetterà la possibilità di collaborare alla piattaforma avrà in cambio il materiale video che verrà realizzato sul territorio. La start up è, inoltre, a vocazione sociale, applica l’ approccio human-centered, rende tangibile il valore sociale, generando consapevolezza e cambiamento. È previsto infatti che un terzo degli incassi sia riversato a progetti sociali del territorio: attualmente sta promuovendo il progetto «Scuola connessa» in collaborazione con l’istituto comprensivo 9 Valdonega di Verona, per la scuola nell’Ospedale di Borgo Trento. «Mi permetto di segnalare questa iniziativa», spiega il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, «in considerazione dell’interesse generale per lo sviluppo del nostro territorio, della professionalità dello staff che la conduce e dell’attenzione anche ai bisogni sociali del territorio. La bellezza della Lessinia e delle colline veronesi deve aprirsi al grande pubblico internazionale che si limita ora a frequentare la città e il lago. Abbiamo in questo territorio unicità di ogni tipo: storico, culturale, linguistico, architettonico, naturalistico, eno- gastronomico, di cui a volte nemmeno noi ci rendiamo conto». Per ricevere informazioni o partecipare al progetto, visitare la pagina web www. 2blessinia.it. •

V.Z.