È una furia la vicesindaca di Selva di Progno Elisabetta Peloso, che abita a Campofontana, frazione colpita dall’ordinanza della Provincia che chiude a moto e biciclette la strada provinciale 17A da San Bortolo a Campofontana e la provinciale 17Adir da Campofontana in direzione Durlo fino al confine con Vicenza.

«È una vergogna ed è inaccettabile. È l’umiliazione di un territorio, una pessima immagine per tutti i frequentatori e soprattutto una pessima immagine della Provincia e più in generale dell’Italia e della sua incapacità di garantire risorse per gestire uno dei territori tra i più belli al mondo».

Il provvedimento della Provincia stabilisce anche la riduzione della velocità a 30 chilometri orari su entrambe le strade per alcuni tratti più dissestati, motivandolo con il progressivo deterioramento della pavimentazione stradale causato dalle avverse condizioni meteo invernali. «Invece di intervenire con asfaltature si tappezzano le strade di segnaletiche»

Vittorio Zambaldo