L’esperto Flavio Menini «Sono sempre possibili nuove scoperte»

«Il bello di questa passione», osserva lo scopritore Flavio Menini, «è che anche oggi, con un minimo di nozioni di botanica e tanto entusiasmo, ripercorrendo gli stessi sentieri frequentati da botanici del passato e del presente si possono fare nuove scoperte; magari non specie nuove per la scienza, ma almeno specie sconosciute nelle nostre zone. Questo accade a causa del cambiamento climatico o, più spesso, a causa dell’intervento e trasformazione del territorio operati dall’uomo». «Proprio la scorsa primavera, nelle campagne di Caldiero, mi ero imbattuto in un’altra specie molto interessante: “Lathyrus tuberosus”, una specie di cicerchia una volta infestante delle colture cerasicole, che con lo scomparire del proprio habitat, non era più stata vista da decenni nel Veronese», fa sapere Menini. Sempre in primavera, altri due membri del Giros, Giacomo Bommartini e Giusy Palm, hanno scoperto in alta Val di Revolto e per poche centinaia di metri in territorio trentino, una specie di Saxifraga, la «Cuneifolia», assolutamente sconosciuta per il nostro altopiano. Come ci sia arrivata è un mistero. Purtroppo, a fronte di pochi «nuovi arrivi», vi sono più di altrettante specie, che per gli stessi motivi scompaiono. Fondamentale, per farsi accompagnare in questa ricerca è il volume Flora della Lessinia e del Carega, a cura di Luciano Costantini e Maurizio Trenchi, pubblicato quest’anno con il patrocinio del Parco della Lessinia dai Comitati Gruppi alpinistici Veronesi: una vera guida, con 900 specie illustrate, indirizzata anche ai non addetti ai lavori che volessero saperne di più sulla flora di questo nostro territorio che ha da offrire molto più di quanto si pensi.

V.Z.