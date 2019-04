«Il nostro futuro ecologico» Tre premi alle elementari

La scuola primaria di Cerro è tornata con ben tre premi da Ala di Trento dove ha partecipato al concorso «Disegnati da grande», promosso dalla Cassa rurale Vallagarina: primo posto per la terza B, per composizione e armonia dell’opera che ricorda un mandala. Ha vinto un viaggio di istruzione del valore di mille euro. Terzo posto per la quarta U, con un buono di 600 euro per l’interpretazione del tema e per la fantasia; premio speciale della critica, da 100 euro per materiale didattico, è stato assegnato alla terza A per l’originalità dell’elaborato, una scultura realizzata con materiale di recupero con una presentazione audiovisiva. Il concorso è stato bandito per celebrare i 120 anni di fondazione della Cassa rurale Vallagarina e chiedeva agli alunni di disegnarsi da grandi: come si vedevano fra vent’anni, quale lavoro, nel rispetto dell’ambiente e della persona, vorrebbero intraprendere. Il bando intendeva sensibilizzare sul futuro in un mondo più attento allo sviluppo ecosostenibile, stimolando il senso di responsabilità verso ambiente e persone. Hanno partecipato 57 scuole fra Veneto e Trentino, 1400 alunni in totale. Una giuria ha valutato le opere chiedendo anche di poter utilizzare le migliori per il calendario del prossimo anno scolastico che sarà distribuito a tutte le scuole dove la Cassa è presente con un proprio istituto. «La soddisfazione dei nostri ragazzi è stata grande anche perché il concorso ha completato, con successo inaspettato, un percorso di educazione ambientale iniziato l’anno scorso con la raccolta differenziata a scuola, una visita all’impianto di separazione rifiuti di Cerea, laboratori e la visione dei film La gabbianella e il gatto e Wall-E», spiegano gli insegnanti Rosanna Pomari, Mirko Zamperini, Lucia Zanini e Roberta Massella che hanno seguito gli alunni fino al palcoscenico di Ala. •

V.Z.