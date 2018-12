La notizia del disastro ambientale nella Foresta di Giazza, causato dalla bufera di fine ottobre, ha colpito profondamente la piccola frazione cimbra e il direttivo della Pro loco Ljetzan-Giazza ha deciso di tributare un ricordo concreto agli alberi spezzati nel pieno della loro vigoria, che sia visibile anche ai tanti visitatori che arriveranno in paese per le prossime festività natalizie.

«Abbiamo pensato di addobbare gli edifici pubblici e le piazze con i rami delle conifere abbattute e chiesto al Centro forestale di Verona di Veneto Agricoltura l’autorizzazione a ritualizzarli in paese. Non solo ce lo hanno concesso, ma hanno contribuito a portare in paese un carico di ramaglie», dicono i giovani della Pro loco. Sembrava un’idea che si sarebbe chiusa lì, fra l’ingresso del paese, la piazza e la chiesa, invece dopo i primi edifici trasformati dall’idea, è nata una gara di interesse e solidarietà anche con tanti privati che hanno chiesto di partecipare, mettendo a disposizione i loro mezzi per il trasporto dei rami, dedicandosi a preparare gli ornamenti da appendere, addobbando i rimanenti luoghi pubblici ma anche le facciate e i balconi delle proprie case.

«Sinceramente non ci aspettavamo una simile risposta, una partecipazione così attiva da parte della popolazione», osservano dalla Pro loco Ljetzan-Giazza, «tant’è che per noi sarebbe stato sufficiente dare l’immagine di come avremmo voluto ricordare in paese la sofferenza della Foresta colpita. Ci ha commossi una partecipazione così ampia, la disponibilità a lavorare per l’associazione e a coinvolgersi anche nel proprio privato, segno che a oltre cent’anni dalla sua nascita la Foresta è davvero ancora parte importante e sensibile della nostra piccola comunità».

V.Z.