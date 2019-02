Destinazione Lessinia: il turismo

Per domani alle 14.30, nella Sala Olimpica del Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova, gli operatori turistici ed economici, associazioni e cittadini sono invitati all’incontro organizzato da Destinazione Lessinia, il progetto di rete fra enti pubblici, operatori del territorio e associazioni. Interverrà Stefan Marchioro, responsabile progetti territoriali e governance del turismo della Regione del Veneto, per illustrare il nuovo Piano strategico del turismo e le opportunità per la montagna veronese. Saranno inoltre forniti aggiornamenti sul progetto Destinazione Lessinia.

V.Z.