Si riunisce il Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di San Giovanno Lupatoto si riunisce in municipio questa sera alle 20. In approvazione alcuni provvedimenti finanziari tra cui il rendiconto 2017, la variazione al bilancio di previsione e l’estinzione anticipata di mutui. «DONNE IN GAMBA», la podistica non competitiva di San Giovanni Lupatoto in programma domenica, partirà alle 9 dalla zona della vecchia torre dell’ acquedotto. . Si potrà scegliere se affrontare il percorso da 5,5 o quello da 8 chilometri attraversando parco di Cotoni, e passando in via Vendramini, parco Martiri della Foibe, zona laghetto della zona 167, davanti al pastificio Rana, nelle vie Pacinotti, Vittorio Veneto e ritorno in piazza Umberto I. La corsa al femminile rientra nella rassegna «Emozioni in rosa» ed è organizzata dalla Commissione di Pari Opportunità in collaborazione con la consulta dello sport.

R.G.