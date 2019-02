Sfilano i nobili di Marcellise e la loro corte

Sono Ruberto de Hortis e Donna Martina le maschere principe del carnevale sanmartinese che anche quest’anno, a quattordici anni dalla loro riscoperta, sfileranno con la loro corte nella manifestazione che coinvolgerà il centro cittadino e Borgo della Vittoria domenica prossima a partire dalla 14. L’avvio della sfilata è programmato dall’incrocio di via Roma in direzione piazza del Popolo. Il percorso si snoderà tra via XX Settembre, via Ponte del Cristo, via Pasubio, via Piave, via Gottardi, via Vittorio Veneto, Piazza Campagnol, via Adamello, via Pasubio per ritornare in piazza del Popolo con il gran finale e la consegna degli attestati di partecipazione, i ringraziamenti e le premiazioni. Ci sarà la possibilità di degustare un buon piatto di gnocchi, frittelle, galani assieme a tante altre golosità, occasione per trascorrere un pomeriggio assieme sotto il segno dell’allegria e della spensieratezza. Le due maschere, che rappresentano il paese anche nella sfilata del carnevale cittadino e in altre manifestazioni della provincia, debuttarono per la prima volta nel Carnevale del 2005, Le loro figure furono riscoperte grazie alle ricerche dello storico locale Sergio Spiazzi, che individuò in Ruberto de Hortis uno dei capostipiti delle famiglie Orti-Manara, e in Donna Martina la versione femminile della città di San Martino. Attorno ai loro nomi si formò nel 2004 il Comitato benefico carnevalesco sanmartinese, sostenuto dalla Pro loco. Ruberto de Hortis è figura realmente esistita nel XIII secolo che ottenne il feudo di Marcellise per i suoi servizi ad Ezzelino III da Romano. Si tramanda che fosse campione di vita retta e gloriosa. Donna Martina è invece figura di pura invenzione, che nel nome riprende quello del Comune di appartenenza. I due nobili sono affiancati da una dozzina di altre persone nelle fogge, di dame, cavalieri, arcieri, mercanti. artigiani e anche un frate. Il Comitato benefico carnevalesco fu fondato nel 2004 da Alessandro Scapini e Marica Grande, che ne sono attualmente presidente e vice. Lo scopo è unicamente benefico e il comitato fa parte dei gruppi carnevaleschi della provincia di Verona e partecipa alle sfilate carnevaleschi di città e provincia, ma anche fuori regione. Si trova in riunioni periodiche per organizzare eventi e coordinarsi con altri carnevali veronesi e da fuori provincia, partecipando come gruppo all’attività di altri carnevali benefici e a rievocazioni storiche. I panni dei due personaggi principali sono assunti quest’anno per la prima volta da Eros Apostoli e Valeria Girlanda: «L’incarico non è per votazione ma per proposta», spiegano, «perché chi lo vuol fare è sufficiente che si proponga. Di solito il gruppo approva all’unanimità la candidatura, ma se ci fossero più proposte si va a votazione». «Anche quest’anno si farà la grande sfilata con maschere, carri e tanti cittadini di San Martino che percorreranno le vie del paese. Alla manifestazione, organizzata dall’assessorato alla cultura e dalle associazioni con la collaborazione della Pro loco Smba 2.0 e del Comitato benefico carnevalesco, si vuole dare sempre di più un impulso popolare, coinvolgendo maggiormente i residenti perché sia un evento sentito e partecipato attivamente da tutti», spiega l’assessore Giulio Furlani, che ha coinvolto le scuole e invita gli allievi della scuola dell’infanzia e della primaria a partecipare in maschera con i propri genitori, unendosi alla sfilata. •

V.Z.