Scoprire la scienza giocando Con Experia 10 esperimenti

Si può fare scienza giocando, divertendosi a imparare le leggi della fisica, così noiose e complicate quando si devono studiare appiattite sulle pagine di un libro e così entusiasmanti invece quando si provano dal vivo, scoprendo che regolano la vita quotidiana se solo fossimo più curiosi di chiederci il perché accada così e non in altro modo. È quanto si propone Experia, mostra interattiva che apre da lunedì 9 e prosegue fino a domenica 22 nella galleria del centro commerciale Le Corti Venete, con il patrocinio dell’assessorato comunale alla Cultura e l’ideazione e organizzazione di Pleiadi, società di divulgazione scientifica attraverso l’esperienza. Toccare la scienza con mano, provare, sperimentare, rispondere a domande curiose, scoprire i risultati sul campo è la formula indovinata di Experia che insegna divertendo attraverso una mostra, dalla quale è bandito il divieto «Guardare ma non toccare». A Experia ci sono 10 postazioni dove si va per provare il cannone d’aria, il principio del volo, il mulinello d’acqua, i giochi dei riflessi, il potere del fuoco attraverso gli specchi ustori, come e dove usare delle ruote quadrate, scoprire l’elettricità, la forza che non si vede, come funzionino i buchi neri dello spazio che assorbono tutto quanto si introduce, le illusioni create dagli specchi e i principi delle forze studiati con le carrucole. Le visite guidate e i laboratori dedicati agli ultimi tre anni di elementari sono organizzati dal lunedì al venerdì su due turni, dalle 9 alle 10.30 e dalle 10.30 alle 12. Alla fine dei laboratori a ogni classe verranno date indicazioni per partecipare al concorso che mette in palio tre microscopi. Ma tutti i bambini potranno farlo liberamente nel pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30, sabato e domenica anche dalle 10 alle 13. Sono in programma spettacoli ed eventi speciali per famiglie: domenica 15 alle 15.30 e 17 show scientifico di esperimenti ironici e divertenti; sabato 21 e domenica 22, in turni alle 15, 16 e 17 saranno organizzati laboratori spaziali alla scoperta degli astri, per capire cosa succeda in una stazione orbitante dove c’è una forza di gravità diversa da quella terrestre. Tutte le attività sono gratuite, in collaborazione con Vivigas energia e sono già prenotate 40 classi per un totale di 900 bambini. Gianni Perbellini, presidente di Pleiadi, rivela che questa è la prima tappa di un tour che raggiungerà tutta Italia: «L’obiettivo è far esercitare il cervello, innalzare il livello di curiosità e sviluppare la capacità di scegliere. Experia è vincente per noi che lo proponiamo, per Le Corti Venete che ci ospita, per il territorio. Siamo solo al primo round e non intendiamo fermarci dal far incuriosire le persone». Simone Grisi direttore di Corti Venete è orgoglioso che il progetto abbia coinvolto così tante scolaresche: «Ci dispiace aver dovuto escluderne altre, ma intendiamo riproporre l’iniziativa per il futuro, visto l’enorme entusiasmo», assicura. La Provincia, attraverso il consigliere delegato agli istituti scolastici David Di Michele ha voluto esserci, «perché condividiamo una didattica innovativa che stimola e fa crescere». «Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta», riferiscono il sindaco Franco De Santi e l’assessore alla Cultura e ai servizi scolastici Caterina Compri, «perché il progetto è interessante e coinvolgente, già avviato sul territorio con la partecipazione della scuola attenta all’innovazione e ora rinforzato dalla collaborazione con Corti Venete». •

Vittorio Zambaldo