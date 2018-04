Oggi finalmente apre la passerella tra le piste ciclabili

Apre oggi la passerella ciclopedonale sulla diga che unisce i due argini dell’Adige mettendo in comunicazione il territorio di San Giovanni Lupatoto con quello di San Martino Buon Albergo. Dalle prime ore di questa mattina il manufatto realizzato da Enel Green Power e in corso di cessione gratuita ai comuni (qualche giorno fa è stata firmata la relativa convenzione) è liberamente percorribile dai pedoni e dai ciclisti. Il taglio ufficiale del nastro è invece fissato per questo venerdì alle 11.30. A quell’ora, sull’argine destro del fiume, in territorio di San Giovanni Lupatoto, ci sarà la cerimonia di inaugurazione con la presenza delle autorità lupatotine e di San Martino Buon Albergo. La passerella è lunga 230 metri, larga tre metri e per 112 metri poggia sui piloni dell’attuale diga, mentre per i rimanenti 118 corre sospesa sui nuovi piloni e archi, partendo dall’argine destro del fiume. Il fondo è realizzato in grigliato metallico. È costata all’Enel 1,1 milioni di euro e nelal parte inferiore è dotata anche di una nuova scala di risalita per i pesci. La passerella è stata realizzata come opera di compensazione per la costruzione della piccola centrale che sfrutta il salto di quattro metri fra i livelli dell’acqua a monte e a valle dello sbarramento ex Sava. Nel corso dell’incontro svoltosi nel 2015 a San Giovanni Lupatoto, i tecnici Enel avevano spiegato che la produzione elettrica attesa è pari a 12 milioni di chilowattora e consente di soddisfare i bisogni di circa 3.500 famiglie e di evitare emissioni in atmosfera per circa seimila tonnellate di Co2 all’anno. L’opera non sottrarrà acqua al fiume, ma utilizzerà per la produzione di energia elettrica, tramite il funzionamento di due turbine, i circa 35 metri cubi al secondo finora scaricati dalla diga nella parte a valle dello sbarramento. La centrale è costituita da un corpo di fabbrica della lunghezza di 41 metri in aggiunta al vecchio sbarramento (che è lungo 112): di questi 15 sono occupati da una nuova paratoia e 26 dalla centrale idroelettrica vera e propria. Le turbine sono posizionate in una sala interrata. I lavori, stando al programma predisposto da Enel e approvato dalla Regione Veneto, avrebbero dovuto durare 930 giorni, cioè 31 mesi, e costare 12,8 milioni di euro, ma in realtà sono stati portati a termine (collaudo compreso) in tempi più brevi. La passerella raccorda la pista ciclabile della destra Adige, che arriva fino a Badia Polesane, con quella denominata del Sole, che corre sull’argine sinistro. In tema di piste ciclabili, l’assessore comunale ai lavori pubblici Fabrizio Zerman, rispondendo a un quesito posto dalla consigliera di opposizione Anna Falavigna, ha chiarito lo stato di avanzamento dell’iter per la realizzazione della bretellina con fondo in asfalto destinata a collegare, sul lato di lato San Giovanni Lupatoto, la passerella sul fiume con l’inizio della pista ciclabile delle Risorgive. «L’intenzione dell’amministrazione comunale è di procedere all’asfaltatura del tratto di pista che verrà ricavato alla base dell’argine, ma abbiamo dovuto posticipare di qualche tempo l’intervento per le necessità di ricostruire con esattezza l’identità di tutti i proprietari», ha detto Zerman. «Aggiungo che sulla sommità dell’argine c’è una pista ciclopedonale con fondo in ghiaino stabilizzato che è perfettamente percorribile. Abbiamo in animo di effettuare una manutenzione straordinaria della pista sterrata». «Per la bretellina sarà necessario procedere alla stesura di una apposita convenzione con Enel, che intende utilizzare la strada per farla percorrere ai mezzi pesanti che devono caricare e portare via le ramaglie raccolte dal corso del fiume e per questo si è già detta disponibile a partecipare alla spesa di costruzione. Non mi sento in questo momento, date le varie incognite, di prendere impegni sui tempi di realizzazione», ha concluso Zerman. La passerella costituisce l’opera di raccordo tra i due percorsi ciclabili e permette agli appassionati delle due rute che provengono dal Brennero e dal Nord Europa di attraversare il fiume e di imboccare la pista delle Risorgive, raggiungendo in tal modo il percorso ciclabile Peschiera Mantova che corre sulla riva sinistra del Mincio. Sul ruolo della passerella è intervenuto pochi giorni fa in Consiglio comunale il sindaco di San Giovanni Attilio Gastaldello, che ne ha sottolineato la funzione per il raggiungimento facilitato di San Michele Extra e San Martino Buon Albergo. Dal settembre 1970, quando un fortunale fece andare alla deriva il traghetto che collegava le due rive dell’Adige, era ormai interrotta la possibilità di raggiungere agevolmente la zona delle Basse di San Michele e del Giarol di San Martino, aree con cui i lupatotini avevano intrattenuto frequentissimi rapporti grazie al «Porto» (così era chiamato il traghetto che sfruttava la corrente del fiume per l’attraversamento) che ha funzionato per qusi cento anni. Dal 1970 ad oggi, chi voleva metter piede in territorio di Verona (le basse di San Michele) o in quello di San Martino (Giarol) era costretto a un lungo giro scendendo a Zevio e risalendo verso Mambrotta, oppure risalendo verso Porto San Pancrazio e raggiungendo poi San Michele. •

Renzo Gastaldo