È stata inaugurata in Sala civica De Betta, in via XX Settembre 49, a San Martino Buon Albergo la sede della della prima delegazione nell’Est Veronese della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Il Comune ha lavorato in sinergia con l’associazione, la farmacia del dottor Matteo Nigri e con la parrocchia perché San Martino sia centro aggregativo anche in questo ambito. Roberta Scaravelli, assessore alle politiche sociali ha anticipato che ci sarà «un ufficio di segreteria aperto tutti i lunedì dalle 9 alle 12 per raccogliere le adesioni e le prenotazioni per le prime visite specialistiche che sono di tipo preventivo, non diagnostico, per le quali funziona già il servizio sanitario nazionale. Qui si fa solo attività di volontariato con medici specialisti che si mettono a disposizione per la prevenzione».

Il dottor Alberto Massocco, responsabile dell’Unità operativa di chirurgia senologica all’ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e presidente di Lilt Verona, ha tagliato il nastro con il sindaco Franco De Santi e il vescovo monsignor Giuseppe Zenti ha impartito la benedizione.

«Sono stati 15mila i casi di tumore nel 2018 in Veneto. Le cause sono familiari, ambientali, di stili di vita, ma uno su tre si può evitare che diventi mortale con una diagnosi precoce», ha precisato il dottor Massocco, «Siamo tutti volontari, gente che lavora sodo, felici di esserci anche in questa nuova sede, che non è un ambulatorio, ma un luogo di incontro e sensibilizzazione con personale altamente specializzato: qui si danno consigli per la prevenzione oncologica».

V.Z.