Il panettone di Renato Bosco è il più buono

È «made in Verona» il panettone più buono del Veneto ed è quello di Renato Bosco, titolare della pizzeria Saporè, lo è anche perché il suo dolce ha contribuito a sostenere progetti solidali in Etiopia e Burkina Faso. È finito così Panetthòn 2018, la sfida tra panettoni artigianali e senza additivi, che ha messo a confronto 12 prelibate creazioni di pasticcerie, panifici e pizzerie del Veneto. La sfida, ospitata due giorni fa alle «Osterie meccaniche» di Abano Terme, ha confermato a livello regionale il podio che era stato composto a San Bonifacio, alla pizzeria «I Tigli», in occasione della selezione per le province di Verona e di Vicenza. Il panettone di Renato Bosco si era classificato primo, seguito dalle creazioni delle pasticcerie «Il Chiosco» di Lonigo e Olivieri di Arzignano, esattamente com’è stato alla sfida finale. Una giuria tecnica composta da giornalisti ed esperti di enogastronomia, integrata da un’estemporanea giuria popolare, è stata impegnata a giudicare i panettoni dopo degustazioni alla cieca tra i dolci natalizi prodotti senza l’emulsionante E471 e con materie prime di alta qualità. Abbinare all’idea di premiare i panettoni di qualità del Veneto alla solidarietà è un’idea che ha avuto nove anni fa Daniele Gaudioso, medico oculista, giornalista gourmet e collaboratore della guida ristoranti del Gambero Rosso. I soldi raccolti nelle diverse serate accompagnate dal Consorzio dei vini di Arcole, sarà devoluto alla Onlus «Amici di Adamitullo» e all’associazione «Co-Meta» di Padova, impegnate nel sociale. •

P.D.C.