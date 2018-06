Il futuro si gioca con il recupero dell’area industriale

Borgo della Vittoria è il quartiere più popolato a San Martino Buon Albergo. Ci vivono settemila persone. Il mercato del sabato si fa qui, in mezzo alle case e a una piazzetta a ridosso dei giardinetti. Al camper dell’Arena iniziano ad avvicinarsi i primi lettori. Ci sono diverse segnalazioni, dei problemi più disparati, ma anche di attestazioni di stima per com’è amministrato il paese. Diviso in tre da statale, ferrovia e autostrada, San Martino ha conosciuto periodi difficili dopo la crisi economica mondiale che ha investito anche il polo industriale, sorto intorno alle infrastrutture negli anni d’oro del capitalismo veneto. Dalle conversazioni con i cittadini emerge la voglia di rivedere di nuovo un’occupazione a pieno regime e il recupero di quelle aree e capannoni dismessi dalle medie e grandi industrie. «Ma bisogna prima di tutto cambiare le regole», spiega Umberto Toffalini, capo gruppo della minoranza in consiglio comunale. «Bisogna usare strumenti che ci permettono di correre assieme al tempo, senza restare indietro. Il vecchio piano regolatore non consentiva che alcune aree venissero adibite a commercio o artigianato. Ora, invece, sono necessari i frazionamenti. Un capannone di 5.000 metri quadrati, per esempio, può essere utile se diviso in quattro o cinque, per consentire attività produttive che occupano meno spazio». Che il problema lavoro sia abbastanza avvertito, lo testimonia Angelo, un giovane che ha cambiato parecchi mestieri e che ora si sposta da San Martino a Lavagno. «Qui una volta si trovava facilmente un impiego. Oggi molto è complicato. La crisi si è fatta sentire». «Bisogna aiutare gli imprenditori titolari di quelle aree dismesse», sostiene Toffalini. «Dobbiamo metterli in condizione di riconvertire i capannoni senza spendere troppo, magari studiando progetti con l’Unione europea che prevedono contributi non a pioggia, sia chiaro, ma legati a nuove iniziative da intraprendere». L’assessore Davide Brusco spiega che qualcosa già è stato fatto per andare incontro alle spese di recupero dei capannoni: «Abbiamo previsto oneri ridotti fino al 30 per cento per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. È vero che ci vorrebbe un piano tematico generale e contiamo di affrontarlo appena avremo finito con la Musella e il centro storico». Al camper vanno e vengono persone. Dai grandi temi legati al mondo del lavoro, alle piccole grandi storie di vicinanza umana a chi il lavoro l’ha perduto. Giovanna è una signora di 67 anni. Ha accolto in casa la badante dei suoi genitori, morti alcuni anni fa. È una donna moldava di 57 anni che s’è ammalata all’improvviso e che non può più lavorare. «Non ho voglia di farla finire in mezzo a una strada», dice Giovanna, pensionata con reddito di mille euro al mese. «Lei ha lavorato per 17 anni qui e ha mandato i soldi ai figli per farli crescere e adesso loro non hanno risorse per venirla a trovare». Attorno a lei e alla badante si sono strette le amiche del paese. Si danno una mano, si aiutano. È quel pezzo di Paese, inteso come Italia, che sbatte in faccia la porta alle chiusure dei porti per i profughi e allo slogan «prima gli italiani», perché di fronte alle emergenze, le nazionalità non contano. Altre storie attendono il camper delle notizie dell’Arena. Ma questa, è la numero uno. •

Luigi Grimaldi