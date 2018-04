Archimede Servizi, premio per l’energia a spreco zero

Due pensiline fotovoltaiche, utilizzate come coperture di altrettante panchine, e un edificio di legno con tetto fotovoltaico, contenente un bar climatizzato e il bagno aperto al pubblico nel parco di Casa Pozza, hanno fatto meritare il premio «I RinnovABILI» ad Archimede Servizi, la società interamente partecipata dal Comune di San Martino Buon Albergo che gestisce la manutenzione di edifici pubblici e aree verdi. Il riconoscimento è stato consegnato al presidente Davide Bogoncelli che lo ha ritirato col vicesindaco e assessore all’ecologia Mauro Gaspari e il direttore della società, Giuseppe Russo. Bogoncelli ha spiegato che «le coperture fotovoltaiche garantiscono circa 15 megawattora di energia all’anno e coprono larga parte del fabbisogno annuale per l’illuminazione pubblica del parco, delle tre vie adiacenti e del bar. Tutto l’impianto è monitorato e controllabile da smartphone o tablet. L’illuminazione è ad alta efficienza e produce un effetto piacevole e funzionale grazie a 56 lampioni a led». «Complimenti ad Archimede Servizi, all’assessore all’ ecologia e al progettista dell’ impianto che dimostrano di saper interpretare al meglio l’indirizzo dell’amministrazione comunale», ha detto il sindaco Franco De Santi, congratulandosi con il consiglio di amministrazione di Archimede Servizi, di cui fanno parte anche i consiglieri Natale Cugnetto e Francesca Aldegheri. «Questo riconoscimento certifica l’attenzione del Comune di San Martino Buon Albergo su temi cardine di Legambiente, come la gestione delle aree verdi pubbliche, la raccolta differenziata, le piste ciclabili e l’incentivazione all’utilizzo delle auto elettriche», ha aggiunto il sindaco. Archimede Servizi è stata tra le prime società in Italia ad attivare un sistema di Energy Sharing su impianti pubblici: in pratica l’accumulo di energia solare di giorno viene consumato di notte, ma in più, quando una batteria scende sotto il livello di carica, viene ricaricata dalle batterie presenti negli altri impianti. In questo modo si ottimizza il trasporto dell’energia, con incremento del risparmio. «Stiamo lavorando molto proprio sul fronte del risparmio energetico e il riconoscimento di Legambiente indica che la strada intrapresa anni fa è quella giusta. Questa iniziativa inoltre è stata l’occasione per confrontarci con altre realtà virtuose del Veneto», conclude il presidente Bogoncelli. •

V.Z.