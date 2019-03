Sarà un fine settimana fitto di appuntamenti, il prossimo, per la cittadinanza di San Giovanni Lupatoto. Saranno infatti ben dieci gli eventi che si svolgeranno fra stasera e domenica 24, in centro paese. Il giorno clou sarà domenica, con tre importanti manifestazioni in piazza. Si tratta di «San Giovanni in fiore», del mercatino dei prodotti a chilometri zero e della sfilata delle auto d’epoca. Sul selciato del liston di piazza Umberto I si terrà infatti per tutta la giornata la seconda edizione della manifestazione «San Giovanni in fiore - orti & giardini in festa», evento organizzato a cura dell’associazione Arte Anima. Saranno presenti molti espositori che proporranno sui loro banchetti fiori e piante di ogni tipo. Ci sarà una Area Fiori che occuperà, con decine di banchetti, tutta la zona del parcheggio che si trova davanti al monumento ai Caduti e vicino alla fontana. La seconda sezione ospita la attrezzature e gli arredi per il giardinaggio e avrà a disposizione tutto il liston del lato sud della piazza centrale del paese. Alla terza sezione è riservata l’area sotto la vecchia torre dell’acquedotto dove si terranno laboratori creativi. La quarta sezione occuperà il tratto iniziale del viale pedonale dove ci saranno bancarelle di artigianato vintage. Il tratto del viale alberato di piazza Umberto I, compreso tra Unicredit e villa Palazzoli, ospiterà invece, dalle 8 alle 13, il mercatino a chilometri zero che, due volte al mese, propone in vendita i prodotti del territorio. Domenica 24 marzo torneranno in centro anche i rombanti motori delle auto d’epoca per la quarta edizione del «Revival Circuito del Pozzo». Il programma prevede il ritrovo degli iscritti alle 8 a bar Taioli di via Battisti e, poco più tardi, le prove di abilità nel piazzale di fronte alle Poste in via Ugo Foscolo. Alle 15, il ritorno a San Giovanni Lupatoto, al piazzale di via Foscolo, dove si potrà ammirare l’esposizione delle auto e delle moto ed assistere alla terza prova di abilità che decreterà il vincitore del trofeo. Alle 20.30 di domenica ci sarà, infine, un appuntamento musicale a Casa Novarini, «Da Quagga & Funk Art: dal funk al rap», con protagonista la musica rap e il mondo dell’hip hop. La serie di eventi ai quali non mancare comincia però già questa sera. Alle 18 di oggi, infatti, il salone di Casa Novarini ospita, per il Progetto Wanita, l’incontro su «Empowerment femminile con donne in carriera del territorio». Il teatro Astra ospita, sempre oggi, ma alle 21, il concerto «Il colore delle note», a cura del Lions Club Destra Adige e dell’associazione «Amici del Tesoro Onlus». L’ingresso è a offerta libera e il ricavato andrà in beneficenza. Domani e domenica la pista di bmx di viale Olimpia ospiterà una prova del Circuito italiano di bmx: si prevede una grande adesione di giovani atleti, tanto che per permettere il regolare svolgimento della manifestazione verrà modificata la viabilità su viale Olimpia e via Esperanto. Sempre domani, alle 20.30, nell’ex chiesa di Pozzo, si terrà lo spettacolo «Beautiful that way», a cura del Coro Calliope diretto da Cristian Zinelli. L’iniziativa, ad ingresso libero, è inserita nella rassegna municipale al femminile «Emozioni in Rosa». Non è tutto. Sempre per domani, alle ore 21, la sala di Casa Novarini ospiterà lo spettacolo «Saturday Night Impro», a cura dell’associazione di improvvisazione teatrale «Impro-schegge». Anche in questo caso l’ingresso è libero. Alla stessa ora, nell’ambito della 33esima stagione teatrale, il teatro Astra presenterà la compagnia «La Barcaccia» nella commedia «La serva amorosa», di Carlo Goldoni, con la regia di Roberto Puliero. •

R.G.