Tappa sul cammino da Torri a Venezia in nome di S. Marco

Sabato 16 farà tappa a San Giovanni Lupatoto «Il cammino da San Marco a San Marco». L’iniziativa rientra fra le celebrazioni regionali della «Festa del Popolo Veneto» e l’arrivo in paese del cammino è previsto alle ore 16 circa alla chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista e al municipio dove la Pro Loco si occuperà di organizzare un piccolo rinfresco per tutti. Inoltre, il parroco darà la sua benedizione a tutti i partecipanti e al pubblico. «Il Cammino da San Marco a San Marco è nato per promuovere i valori della cultura, della lingua e della memoria storica del territorio veneto e del suo popolo», spiegano il sindaco Attilio Gastaldello e il consigliere Mattia Stoppato, al quale è stata concessa la delega all’Identità veneta. «È un evento unico, organizzato dall’associazione San Marco Evangelista e da Veneto Nostro-Raixe Venete. L’iniziativa coinvolge in prima persona volontari e pellegrini che, per quattro fine settimana, porteranno il gonfalone di San Marco, santo patrono di Venezia e della nostra Regione, da un capo all’altro del Veneto, attraverso i luoghi della fede e della cultura incontrati lungo il percorso». Complessivamente, il «Cammino» celebrativo, che parte dalla chiesa di San Marco Evangelista, a Pai di Torri del Benaco, sul lago di Garda e che ha come meta finale la basilica di San Marco Evangelista a Venezia, è lungo 160 chilometri. Esso vuole testimoniare il legame tra il territorio e le persone che lo abitano. Anche quest’anno il percorso toccherà San Giovanni Lupatoto, con un itinerario che si snoda dal parco all’Adige fino al centro. «L’amministrazione comunale ha partecipato anche nel 2017 e nel 2018 a questa manifestazione, patrocinata dalla Regione Veneto, sostenuta dalla Diocesi di Verona e dall’associazione Veneti nel Mondo e che rientra ufficialmente fra le attività istituzionali per celebrare l’annuale Festa del Popolo Veneto del 25 marzo», spiega il consigliere all’Identità veneta Stoppato. Il Comune invita i residenti di San Giovanni Lupatoto ad esporre la bandiera veneta. •

R.G.