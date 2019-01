«Stop agli allagamenti sulla SS 434»

Il ministro dei Lavori Pubblici Danilo Toninelli ha reso noto che Anas ha in progetto una serie di interventi per risolvere il problema dei (ricorrenti) allagamenti della strada statale 434 Transpolesana. La notizia è stata diffusa dal ministro in risposta ad un’interpellanza del deputato leghista Vito Comencini sottoscritta insieme ai colleghi Vania Valbusa e Paolo Paternoster. L’Anas realizzerà un impianto anti-allagamento di emergenza per potenziare il deflusso delle acque sulla strada Transpolesana. «In occasione dei nubifragi il territorio va in tilt e i cittadini devono fare i conti con chilometri di coda sulla rete stradale. I forti disagi al traffico provocano rallentamenti sulle strade di molti Comuni veronesi. Mi auguro che Anas intervenga in maniera celere, per evitare in futuro ulteriori allagamenti e quindi gravi problemi di traffico e sicurezza stradale», ha detto il ministro pentastellato. Nella sua comunicazione il ministro Toninelli ha sottolineato che «nel tratto iniziale della statale 434 Transpolesana, sono presenti due gruppi di impianti di pompaggio delle acque. In effetti, i diversi nubifragi hanno reso insufficiente il sistema di smaltimento delle acque piovane proveniente anche dalla vicina rete stradale locale. La società Anas, interessata al riguardo, ha comunicato di aver elaborato uno studio preliminare per il potenziamento dello smaltimento delle acque meteoriche che prevede la realizzazione di un impianto anti-allagamento di emergenza per far convogliare il flusso anche nel canale artificiale Giuliari». Al fine di programmare i necessari interventi per lo scarico nel canale, Anas ha già richiesto l’autorizzazione agli uffici della Regione Veneto, avviando così la procedura per poi svolgere gli interventi. «Come parlamentari veronesi, manterremo alta l’attenzione su questo problema, fino a quando non verrà definitivamente risolto», conclude Comencini. L’impegno a sistemare la situazione della galleria della Transpolesana che per 800 metri solca il territorio lupatotino era stato in qualche modo anticipato nell’incontro del 28 settembre, avvenuto nella sala consiliare municipale di San Giovanni Lupatoto, presenti i vertici nazionali e regionali di Anas, l’assessore regionale ai lavori pubblici Elisa De Berti e i sindaci di 18 dei 20 comuni che si trovano sull’asta della strada statale che unisce Verona a Rovigo. Anas aveva comunicato di voler intervenire nel settore degli impianti tecnologici della statale Verona-Rovigo agendo su due fronti: da una parte con la sostituzione degli impianti tecnologici (pompe idrauliche, gruppi elettrogeni, tubazioni connesse) a servizio della galleria lupatotina, e, dall’altra, tramite il miglioramento degli impianti di illuminazione con sostituzione degli attuali corpi illuminanti con lampade a led, nel rispetto dei protocolli di risparmio energetico. Nell’incontro era stato reso noto che i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione in via di completamento entro lo scorso autunno era parte di un progetto di interventi per un investimento di 4 milioni e 250 mila di euro. I lavori avrebbero consentito il ripristino della pavimentazione su entrambe le carreggiate della Transpolesana, in tratti saltuari per una lunghezza totale di circa 12 km. Il progetto generale prevede interventi di rafforzamento della pavimentazione che ha già consentito il risanamento del 60% della lunghezza totale delle corsie di marcia e sorpasso, in entrambe le direzioni della strada che unisce Verona a Rovigo. Nel corso dell’incontro era stato fatto inoltre il punto generale sugli investimenti: ammonta ad un totale di 37 milioni lo stanziamento in manutenzione già programmata per il quinquennio 2016 – 2020, cui si sommano ulteriori 40 milioni proposti nella rimodulazione del contratto di programma Anas per il biennio 2019 – 2020. •

Renzo Gastaldo