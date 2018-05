Scuola a tempo pieno Sollievo delle famiglie

Le scuole lupatotine (e soprattutto le famiglie) avranno da settembre una nuova sezione a tempo pieno. A dare la notizia alle 27 famiglie che inizialmente non avevano trovato posto nelle classi che funzionato cinque mattinate e cinque pomeriggi alla settimana sono stati il sindaco Attilio Gastaldello e l’assessora all’istruzione Debora Lerin in una serata introdotta dall’assessora che ha dato la notizia dell’attivazione di una nuova classe a tempo pieno alle scuole primarie Cesari confermata dall’Ufficio provinciale scolastico. «Mi congratulo con la dirigente dell’ Ic2 Erica Baldelli per il risultato frutto di una proficua e intensa collaborazione con l’amministrazione», ha detto Lerin. «Abbiamo realizzato un questionario distribuito in tutte le scuole dell’infanzia comunali e paritarie al fine di poter avere, seppur indicativamente, la proiezione delle scelte nelle future iscrizioni presso scuole primarie del territorio. Dal 62,5 per cento dei questionari è emerso che i genitori confermano per i figli la scelta verso il tempo pieno». La dirigente Baldelli, dopo aver ringraziato la dottoressa Rosa Capone, della segreteria di direzione dell’Ic2, per l’impegno e la costanza profusa, si è detta soddisfatta della nuova possibilità ottenuta, pur mettendo in evidenza che la scuola Cesari accoglierà una nuova sezione e quindi si dovranno gestire temporaneamente alcuni spazi in mondo diverso. Il dirigente dell’Ic1 Roberto Scartezzini ha annunciato per parte sua la disponibilità a concedere il nullaosta a quei genitori con figli che, attualmente collocati in scuole ad orario modulare, intendessero trasferirli alle Cesari per poter accedere alla nuova sezione a tempo pieno, previa conferma dell’accoglienza alla segreteria dell’Ic2. Il sindaco Gastaldello ha sottolineato: «La scuola Cesari sarà presto ampliata e la relativa progettazione è in stato avanzato di realizzazione, tanto che si ritiene di poter acquisire entro l’anno il progetto definitivo, cosicché saranno disponibili maggiori spazi rispetto a quelli esistenti, che permetterebbero comunque già la frequenza settimanale degli alunni nei pomeriggi. Un grazie all’assessore Lerin che fin dall’inizio è intervenuta con cura e competenza nella questione, convocando i genitori e tranquillizzandoli. Un ringraziamento va anche all’ex dirigente scolastico provinciale Stefano Quaglia per la disponibilità e il supporto». La situazione di disagio era emersa nel territorio lupatotino all’indomani delle iscrizioni, chiuse il 6 febbraio, da cui era parso subito evidente, stante le richieste delle famiglie, la necessità di una nuova classe a tempo pieno alle Cesari, ove attualmente è presente una sola sezione che offre questo servizio. Un fenomeno verificatosi per la prima volta quest’anno e che ha evidenziato la richiesta sempre maggiore dei genitori (16 del secondo circolo e 11 del primo) di poter fruire del a tempo pieno. Ma questa nuova istituzione dipende dal ministero della Pubblica istruzione, che non era per nulla scontata. In attesa dell’agognato benestare, l’Ic1 aveva proposto alle 11 famiglie escluse dall’iscrizione alle scuole Giulio Ceroni un tempo sul modello della scuola primaria Cangrande, con due pomeriggi di rientro e la possibilità di accedere ai servizi a pagamento, di educatori già operativi, per ulteriori pomeriggi. L’Ic2 aveva provveduto a collocare gli alunni delle 16 richieste in esubero in scuole limitrofe in classi a tempo prolungato. Tutte soluzioni per fortuna superate dalla notizia della sezione in più a tempo pieno resa nota recentemente. •

Renzo Gastaldo