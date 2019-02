Sale slot al Tar contro gli orari del Comune

Braccio di ferro legale per gli orari di apertura delle sale giochi stabiliti dal Comune. Due società proprietarie di sale gioco nel territorio lupatotino hanno presentato ricorso al Tar del Veneto per l’annullamento dell’ordinanza sindacale di giugno 2018 sulla «Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita di denaro installati negli esercizi autorizzati e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione». Non solo, viene anche chiesto l’annullamento «degli atti connessi, presupposti e consequenziali, quali il "Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di sala da gioco e per l'installazione di apparecchi elettronici per il gioco d’azzardo lecito con vincita di denaro». Insomma, le sale gioco non vogliono solo azzerare l’ordinanza ma ottenere anche la condanna del Comune «al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei provvedimenti impugnati». L’amministrazione comunale si è costituita in giudizio ritenendo pienamente motivati i provvedimenti emanati. Il provvedimento contro il quale si ricorre stabilisce che le sale gioco con macchinette che elargiscono vincite in denaro possano funzionare, nel lupatotino, solo fra le 10 e le 13 e tra le 17 e le 22. L’ordinanza del sindaco Attilio Gastaldello disponeva specificamente che «l’orario di funzionamento di tutti gli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, ovunque installati, deve essere compreso dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22 di tutti i giorni, festivi compresi». Gli apparecchi, sia slot machine da bar che videolottery, sempre per disposizione del Comune, nelle fasce orarie non consentite devono essere spente. Il titolare o il gestore dell’attività è tenuto al rispetto dell’orario stabilito e all’esposizione di un cartello visibile dall’esterno riportante gli orari e l’eventuale giornata di chiusura settimanale, previa comunicazione al Comune. L’ordinanza ricorda che un decreto legge del 2012 prevede di aggiornare i livelli essenziali di assistenza «con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro». San Giovanni purtroppo non è immune dalla ludopatia. Sempre l’ordinanza del sindaco ricorda che nell’Ulss20 di Verona, già nel 2014, 95 adulti risultavano in carico ai «Servizi Ambulatoriali Gioco d’azzardo», per patologie legate al gioco d’azzardo. Il trend di accesso al servizio di cura cresce negli anni. Infatti, riferisce il provvedimento limitativo degli orari, già nel 2016 nei soli distretti sanitari 1 e 2, nei quali ricade San Giovanni, i pazienti in carico risultano 117, cui vanno aggiunti i circa 60 familiari che si sono rivolti alle strutture sanitarie per supporto. Secondo i dati, gioco d’azzardo che procura più problemi è quello delle slot. L’Ulss informa inoltre che le persone che accedono a tali servizi rappresentano la punta dell’iceberg e pertanto si presume che il numero dei soggetti coinvolti in tale problematica sia nettamente superiore. Una fascia di utenza che risulta particolarmente vulnerabile, sulla base dei dati, sono gli adulti (maschi e femmine) in età avanzata. Si sottolinea poi che i danni conseguenti al gioco d’azzardo patologico non investono unicamente i soggetti portatori del problema ma incidono e coinvolgono pesantemente l’intero nucleo familiare. •

Renzo Gastaldo