San Giovanni Lupatoto è «comune ciclabile». Il riconoscimento è arrivato da parte di Fiab, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, che ha inserito il Comune scaligero nella lista dei ComuniCiclabili italiani.

San Giovanni Lupatoto è diventato così uno dei 13 nuovi ComuniCiclabili d’Italia (in tutto sono 82), il secondo dopo Bussolengo nel veronese e tra i 10 in Veneto. Il Comune ha inoltre ottenuto da parte di Fiab la bandiera gialla della ciclabilità italiana e 3 ‘bike-smile’, punteggio assegnato in base a diversi parametri di valutazione all’interno di 4 aree di intervento: mobilità urbana, cicloturismo, governance, comunicazione e promozione.