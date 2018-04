Ristoranti su ruote Per tre giorni si mangia in strada

Cibo di strada per palati raffinati, oltre a musica ed esibizioni folcloristiche: il centro storico di San Giovanni Lupatoto, per tre giorni, da domani a domenica, ospiterà il tour «Cucine a motore food truck festival»: piazza Umberto I farà da base per il cibo di strada in versione gourmet domani dalle 18 a mezzanotte, sabato e domenica dalle 11 del mattino a mezzanotte. Cucine a Motore Food Truck Festival serve in tavola il mondo colorato e gustoso del «cibo di strada in formato Food Truck»: veri e propri ristoranti su ruote con mezzi modificati in stile creativo per raccontare piatti per tutti i gusti. «È un orgoglio per l’amministrazione comunale ospitare la prima edizione del Food Truck Festival di respiro nazionale; un appuntamento molto atteso e al quale vogliamo dedicare la massima attenzione affinché vi sia la possibilità che diventi una data fissa del nostro territorio», affermano il sindaco Attilio Gastaldello e il consigliere comunale delegato alla cultura Gino Fiocco. «Il Comune si sta impegnando per far vivere piazza Umberto I tutto l'anno, non a caso è già stata teatro nel mese di marzo della prima edizione del Festival irlandese e della prima edizione di San Giovanni in fiore con un ottimo riscontro». Ecco alcune delle specialità che si potranno trovare al Truck Food Festival che faranno venire l’acquolina in bocca: gli hamburger di bufalo di Buffalo 500 Grill, quelli di fassona e fonduta di Blackland Burger, e quelli speciali tedeschi di Grill Bill, oltre alle specialità Bbq di Ciccio Smoke, il pastrami (specialità rumena) di Pastrami By Casa Largher, lo gnocco fritto de La Cucina, la fantasiosa pizza di Planet Pizza, il panino con il lampredotto de Gli Ostinati e le specialità ascolane con arrosticini, olive ascolane e il fritto dell’Adriatico. Per terminare in dolcezza, sono consigliate le tappe da Meneghino Bistrot per crepes, waffle e per l’innovativo hamburger di cioccolato, alla gelateria Meì e a Vaniglia per i suoi i cupcake e la pasticceria americana. Ad accompagnare la tre giorni di cibo ci sarà la birra, grazie alla partnership con Forst che proporrà una selezione dei propri prodotti tradizionali. A Truck FoodD Festival non mancherà la musica. Il programma degli spettacoli di Cucine a Motore intratterrà e farà scatenare i presenti con ospiti di profilo. Si inizia domani con lo speciale «On the road Party» con l’animazione e diretta Radio dei dj di Rcs. Per far salire la febbre del sabato sera, aperitivo con dj set e dalle 21.30, sul palco gli irresistibili Gengi Ska che coinvolgeranno il pubblico con i classici standard del jazz rivisitati con il tipico ritmo «in levare» dello Ska giamaicano. Infine domenica, alle 19, festa con il meglio della musica popolare e d’autore italiana, i Briganti del Folk con il loro racconto musicale attraverso musica e parole dei grandi cantautori. «Da due anni l’amministrazione comunale si è posta come obiettivo quello di ripristinare i tradizionali e mai tramontati social: le nostre piazze. E piazza Umberto I ha tutte le carte in regola per tornare ad essere, sempre più spesso, un centro di aggregazione culturale, un luogo d’incontro e di scambio di idee, dove trascorrere piacevolmente il tempo assieme con famiglia e amici» conferma il consigliere Fiocco. «L’appuntamento con Truck Food Cucine a Motore è un’ulteriore allettante occasione per godere della vivacità culturale del nostro Comune. Sono molti gli appuntamenti proposti durante tutto l’anno, sia nel centro che nelle frazioni, e siamo certi che continuare ad incentivare la partecipazione della comunità lupatotina, e non solo, sia la chiave per instaurare nuove amicizie, nuove collaborazioni e anche per sostenere il commercio di vicinato locale», concludono Gastaldello e Fiocco. •

Renzo Gastaldo