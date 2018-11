Protezione civile, corso di guida fuori strada

Il Nucleo Lupatotino di Protezione Civile, nell’ambito delle iniziative atte a formare i propri volontari, effettuerà sabato un corso guida di auto fuoristrada. Il corso si svolgerà in due parti, la prima teorica e la seconda inerente alla pratica. I volontari avranno come maestri gli istruttori federali del Dragons Team 4wd. Al corso parteciperanno 20 allievi provenienti da tutto il Veneto, aderenti a Prociv Italia, il coordinamento nazionale presente in 16 regioni a cui il Nucleo ha aderito da quest’anno. La parte pratica sarà tenuta, su concessione del Comune, nella zona Porto del parco del Pontoncello, dove si potranno posizionare anche eventuali spettatori desiderosi di conoscere l’attività dell’associazione. Per garantire la sicurezza dei partecipanti e del pubblico sarà allestita un’area recintata riservata alle esercitazioni di guida. Sarà presente anche la squadra sanitaria del Reparto Volo Emergenza. Al termine sarà consegnato ai partecipanti un attestato di frequenza. •

R.G.