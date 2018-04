Piscine, è ricorso «Irregolarità e offerta bassa»

Sergio Tosi, patron della Sport Management, l’aveva preannunciato, avvisando che ci sarebbe stato un accesso agli atti, preludio a un eventuale ricorso contro l’affidamento del centro sportivo comunale Garofoli di viale Olimpia a san Giovanni Lupatoto (quattro piscine e il palazzetto) alla società lombarda In Sport. E alcuni giorni fa la notifica del ricorso al Tar è puntualmente arrivata in municipio. La società sportiva Sport Management ricorre davanti al Tar Veneto per l’annullamento della determinazione del febbraio scorso di aggiudicazione definitiva della concessione per la gestione dell'impianto natatorio alla In Sport. La delibera della giunta municipale con la quale il Comune si costituisce in giudizio riporta anche le motivazioni addotte dalla ricorrente. «Il ricorso verte sostanzialmente su due motivi di diritto: i vizi dei provvedimenti adottati per la costituzione della commissione aggiudicatrice della procedura di gara, nonché l'omessa dichiarazione di offerta anomala in relazione alla tariffa per l'affitto a squadre locali del palazzetto dello sport», si dice nel provvedimento. La Sport Management chiede al Tar di «annullare gli atti impugnati, al fine della rinnovazione integrale della gara o, in via subordinata, la declaratoria dell'anomalia dell'offerta dell'aggiudicatario con aggiudicazione in favore della ricorrente stessa». In sostanza viene chiesta una nuova gara o l’assegnazione dell’appalto alla società ricorrente oppure ancora il pagamento delle spese causate dalla erronea (secondo l’attuale gestore dell’impianto) decisione. L’amministrazione comunale ha deciso di opporsi alla richiesta di annullamento, ritenendo corrette le procedure seguite e le scelte conseguenti come dichiarato anche nella delibera. «La costituzione della commissione aggiudicatrice, disposta con determinazione Centrale Unica dei contratti, è avvenuta nel rispetto delle disposizioni di legge e delle linee guida Anac in materia, nonché della deliberazione di giunta comunale n. 13 del 2.8.2016 avente ad oggetto Predeterminazione criteri di competenza e trasparenza per la nomina dei commissari delle commissioni giudicatrici in caso di affidamenti con l’offerta economicamente più vantaggiosa», si dice nella delibera. In merito al reclamo «relativo all’anomalia dell'offerta», per il Comune non ci sono elementi di fondatezza, come recita ancora il provvedimento di giunta. «Più in generale l'attività amministrativa... risponde ai principi ed alle norme che governano la materia dei contratti pubblici». La giunta nel suo atto pone in evidenza anche il fatto che «l’amministrazione non ha ancora provveduto alla stipula del contratto con la ditta aggiudicataria, anche in considerazione della proroga tecnica disposta con determinazione dirigenziale del 15 dicembre sottoscritto con la società Ssd Sport Management per la gestione dell'impianto natatorio fino al 31 maggio 2018, tempo stimato ritenuto utile per il perfezionamento delle verifiche sui requisiti previsti dalla normativa, nonché per gli adempimenti tecnici necessari per l'avvio della nuova gestione». I cinque mesi e mezzo di dilazione del passaggio di consegne e del subentro nella gestione erano stati ritenuti necessari per una serie di motivi che spaziavano dalle eventuali ricadute sugli abbonati di piscina e palestra (erano stati avanzati interrogativi sulla scadenza degli abbonamenti), alla necessità di stimare gli interventi migliorativi apportati alla struttura dal vecchio gestore. •

Renzo Gastaldo