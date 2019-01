Olocausto e aborto, il post di Stoppato scatena la polemica

Ha scatenato la polemica il post del consigliere comunale leghista Mattia Stoppato, prima inserito e poi cancellato. Il consigliere fa parte della maggioranza che supporta il sindaco Attilio Gastaldello. Il post pubblicato da Stoppato il 27 gennaio diceva: «Ricordare il passato per non ripetere gli stessi errori in futuro. E se il futuro fosse oggi? Nel 2017 solo in Veneto ci sono stati 4.752 aborti». Il messaggio fb era corredato da due foto: una del cancello del campo di concentramento di Auschwitz, l’altra di un bimbo pronto per nascere. Il post ha scatenato un pioggia di commenti. Molti di appoggio e altrettanti di biasimo. Tanto da indurre Mattia Stoppato a cancellarlo. Il consigliere si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni all’Arena, facendo capire di averlo tolto per frenare le critiche ma di aver solo espresso il proprio pensiero. Per primi si sono mossi il consigliere Pd e della lista civica InnovAttiva Massimo Giarola e il coordinatore della stessa lista Francesco De Togni. «Il consigliere Stoppato ha fatto una grave affermazione sul profilo fb: ha paragonato l’Olocausto alla pratica dell’aborto», dice De Togni, «un accostamento che dimostra totale ignoranza della storia. Ancor più se si pensa che siede in consiglio comunale e che quindi può incidere sulla vita dei lupatotini». Continua De Togni: «Era già accaduto in passato che Stoppato venisse richiamato per esternazioni pericolose, quella attuale è di gravità superiore, contro la quale è già insorta l’associazione Pink di Verona». «Ci preoccupa la possibilità che tutto passi in sordina, a causa dello strapotere della Lega, attestato anche dal voto contrario a una mozione che invitava il consiglio a condannare ogni atto di intolleranza, razzismo e omofobia», conclude, «i milioni di morti a causa del nazismo e coloro che hanno dovuto affrontare il dramma dell’aborto, meritano molto più rispetto». In campo anche l’ex consigliere comunale M5s Andrea Nuvoloni che ha dichiarato: «Questo pubblica un nostro consigliere comunale. Post ovviamente già cancellato dalla sua bacheca. Credo che paragonare il giusto diritto di una donna di abortire allo sterminio di massa sia da incoscienti e soprattutto gravissimo».

R.G.