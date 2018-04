Morto Bonamini ex sindaco alpino Un uomo coerente

L’ex sindaco Pierluigi Bonamini, 90 anni, si è spento domenica alle 10.30 nella casa di riposo Pia Opera Ciccarelli dov’era ricoverato da una decina di giorni a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni. Bonamini ha raggiunto così la moglie Franca Collura, scomparsa neppure sei mesi fa, dolore dal non si era mai più ripreso. I funerali si terranno domani, alle 15.30, nella chieda di San Giovanni Battista: alle 14.30 la salma sarà esposta nell’atrio del palazzo municipale di via Roma per dare modo a tutti di rendere omaggio a questo prudente ma apprezzato personaggio della vita politica locale. Bonamini, figura integerrima, fu sindaco di San Giovanni Lupatoto dal 9 novembre 1970 al 14 gennaio 1975, proprio quando il paese cominciò a vivere il primo periodo della crisi delle industrie storiche. Le figlie Lucia e Ilaria ricordano ancora bene i suoi frequenti viaggi a Roma per tentare di risolvere la vertenza della cartiera Saifecs. Bonamini nacque a Zevio ma si trasferì a San Giovanni nel 1956, quando sposò Franca Collura. Risalgono a quel periodo anche le sue prime esperienze politiche nella file della Democrazia Cristiana che lo condussero nel 1970 all’elezione a sindaco. «L’ex sindaco Bonamini era una persona di grande umanità che intendeva la politica come servizio alla comunità», ricorda il sindaco Attilio Gastaldello. «Un esempio della sua totale integrazione nel contesto lupatotino è la realizzazione della statale Transpolesana in galleria, che ha evitato il taglio drastico del tessuto urbano locale. Il suggerimento all’Anas di costruire in galleria il tratto centrale della superstrada venne da Pierluigi Bonamini e i lupatotini devono un ringraziamento per quell’idea. Senza dimenticare le sue attività decennali come alpino». Da penna nera, Bonamini si impegnò in viarie attività a livello locale e provinciale, occupando anche incarichi di assoluta rilevanza a livello nazionale. Dal 1993 al 1997 fu consigliere nazionale Ana e vicepresidente nazionale dal 1996 al 1997. Ma l’ex sindaco è stato anche esempio di impegno vissuto sul campo. Ricorda Edio Fraccaroli, attuale capogruppo delle penne nere lupatotine e genero dello scomparso: «A settembre 1976 prese parte, a Buja, in Friuli, con altri alpini lupatotini, agli aiuti alle popolazioni terremotate e nel 1993 alla costruzione dell’asilo di Rossosch, paese che ospitò il comando del Corpo d’Armata alpino nella campagna di Russia». •

R.G.