Melagrana da un chilo e mezzo e circonferenza di mezzo metro

Melagrana da record per una coppia di pensionati lupatotini, Franco Maffei e la moglie Anna, residenti in via Battisti 9 (la strada che da Pozzo va in direzione di Verona). Sulla pianta di melograno del giardino di casa è stato raccolto un frutto del peso di 1.510 grammi con una circonferenza di 49,5 centimetri. «Per quanto ho potuto accertare io con una ricerca sulla rete internet si tratta del record italiano per questo genere di frutto», dice Franco Maffei esibendo l’esemplare da primato. «Cercando sul web ho visto la notizia di un grande melograno del peso di 1.354 grammi, che il frutto da noi raccolto supera abbondantemente e per questo mi sono rivolto al giornale», prosegue Maffei. «Non è la prima volta che questa vecchia pianta, che ha quasi trent’anni di età, dà grandi soddisfazioni a mia moglie e me con frutti di notevoli dimensioni», continua il pensionato di Pozzo. «Negli anni passati il melograno ha sovente prodotto frutti del peso variabile fra gli otto etti e il chilo. L’anno scorso mi sono tolto la briga di contare i frutti della pianta ed erano quasi 100, alcuni di dimensioni notevoli. Tuttora, fra la produzione del 2018, sono rimasti da cogliere una decina di grossi melograni. Nessuno però delle dimensioni di quello da oltre un chilogrammo e mezzo raccolto due giorni fa». «Peccato che, almeno per noi, sia l’ultimo raccolto. Abbiamo infatti deciso qualche mese fa di cambiare casa e il trasloco si concretizzerà nei prossimi giorni», riferisce ancora Maffei. «Nell’appartamento dove andiamo ad abitare c’è un bel terrazzo ma difficilmente questo spazio ci permetterà di raccogliere frutti di questa portata. Il dispiacere sarà più per mia moglie, alla quale i frutti di melograno piacciono tanto». Il melograno da 1.510 grammi potrebbe costituire il nuovo record italiano. Scandagliando la rete si trova notizia, nell’ottobre dello scorso anno, a Monteroni di Lecce di una melagrana di 47,1 centimetri di circonferenza e 1,354 chili di peso. Il record mondiale risulterebbe stabilito in Cina nel 2009 con una melagrana del peso di 1,860 kg e con una circonferenza di 48,7 centimetri. In Sicilia c’è notizia di un frutto del peso di 1,250 chili e circonferenza di 45 centimetri, mentre in provincia di Cesena si sarebbe toccati 1,315 chili e 47 centimetri di conferenza. Il melograno appartiene alla famiglia delle Punicacee. È una specie originaria della Persia e dell’Afghanistan, oggi ampiamente coltivata in tutto il bacino del Mediterraneo, sia per la produzione di frutti che a scopo ornamentale. Si narra che il succo della melagrana sia il sangue del dio Dioniso e che proprio in suo onore, Afrodite, dea dell’amore, lo piantò sulla terra. Secondo la mitologia, Proserpina, figlia di Cerere e Zeus, fu legata per sempre a Plutone, proprio grazie alla melagrana, che rendeva inscindibile l’unione matrimoniale. Anticamente la melagrana era conosciuta col nome «mela di Cartagine»: questa città veniva chiamata «Punica» e diede quindi il suo nome al melograno (Punica granatum). •

Renzo Gastaldo