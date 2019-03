Fanno baccano, li premiano

Sono stati oltre 300 i ragazzini, in alcuni casi accompagnati dai genitori, che hanno partecipato alla tradizionale ricorrenza del «Bater Marso», organizzata dalla Pro Loco di San Giovanni Lupatoto col patrocinio e la collaborazione del Comune. Il programma prevedeva quattro cortei di «batitori di bandoti» partiti dai quattro quartieri del paese: il corteo del Pozzo, che ha preso il via dal piazzale della chiesa; il corteo della Ponta (i quartieri a sud est del paese) partito da via Belluno; il corteo del Corno da via Garibaldi e il corteo della Vetraria che ha preso avvio dal piazzale della Chiesa del Buon Pastore. I cortei si sono ritrovati sotto la vecchia torre dell’acquedotto e hanno concluso la serata nell’auditorium delle scuole medie. Ad accoglierli c’era il Gruppo Percussionistico. L’evento si è concluso con la premiazione dei «bandoti» più originali e rumorosi. La festa si rifà alla locale tradizione, di origine antica, tramandata in paese attraverso le generazioni che si sono succedute. Con il «Bater Marso» i giovani e ragazzi festeggiano la fine dell’inverno e l’arrivo della bella stagione, trascinando e percuotendo lunghe file di bidoni, bussolotti e latte di lamiera, legate tra loro da fil di ferro. Il fracasso prodotto dalla percussione, secondo la credenza popolare, che risale alla notte dei tempi, scaccia la stagione fredda e annuncia l’arrivo della primavera. Lo scomparso studioso di tradizioni popolari Dino Coltro ricordava che in altre parti del territorio veneto l’arrivo della primavera e la cacciata dell’inverno veniva celebrata con grida e schiamazzi nelle vie. Anche se non ci sono però notizie di «bandoti» percossi per fare rumore (salvo in qualche comune della provincia padovana) come accade a San Giovanni Lupatoto, il principio ispiratore è probabilmente lo stesso. Roberto Facci, presidente del Comitato Radici, organismo lupatotino che raggruppa ricercatori e appassionati di storia tradizioni locali, segnala che la tradizione di festeggiare con rumori la fine dell’inverno e l’inizio della bella stagione risale a tempi immemorabili. La Pro loco ha rivitalizzato da oltre un quarto di secolo l’appuntamento raccogliendo una notevole partecipazione popolare che si attesta di solito intorno ai 3-400 ragazzi, che non perdono occasione per partecipare a questo storico rito. «Ringraziamo i tanti volontari della Pro loco di San Giovanni per il costante impegno a mantenere vive le nostre tradizioni popolari, il “Bater Marso” è una delle più attese e partecipate, soprattutto dai bambini e dai loro genitori», spiegano il sindaco Attilio Gastaldello e il consigliere delegato alla cultura Gino Fiocco. •

Renzo Gastaldo