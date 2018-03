«Non vedo l’ora di passare dalle persone ai fatti». Lo ha detto il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, arrivando a San Giovanni Lupatoto, per partecipare alla festa locale del partito.

«Spero che tutti gli altri - ha aggiunto - non dicano no a ripetizione, perchè con i no non si va lontano». «Devo dire grazie al Veneto, grazie a Verona perchè in tutti i comuni della provincia di Verona la Lega è stato il primo partito - ha continuato Salvini -. Quindi è doveroso il ringraziamento per la fiducia, per la responsabilità che ci è stata data, che vedremo di meritarci fino in fondo». «Pertanto - ha spiegato - il mio obiettivo è di fare tutto il possibile per dare un governo all’Italia, che non ha tempo da perdere, partendo dalle presidenze di Camera e Senato, perchè prima parte il parlamento meglio è».

«Poi proporremo a tutte le forze politiche il programma su cui la Lega ha vinto, sul quale il centrodestra a vinto. Quindi via la Legge Fornero, meno tasse, più sicurezza, legittima difesa» ha concluso Salvini.