«Donne in gamba» fa il pieno di adesioni

Domenica 29 aprile le principali vie di San Giovanni Lupatoto ospiteranno la seconda edizione di «Donne in gamba», non competitiva a passo libero tutta al femminile. La partenza sarà alle 9,30 da piazza Umberto I dalla zona della vecchia torre dell’ acquedotto. Si potrà scegliere se affrontare il percorso da 5,5 o da 8 chilometri, attraversando parco di Cotoni e passando in via Vendramini, parco Martiri della Foibe, zona laghetto, davanti al pastificio Rana, nelle vie Pacinotti, Vittorio Veneto e ritorno in piazza Umberto I. Le iscrizioni sono aperte e si invita a dare adesione quanto prima in quanto potrebbero finire le maglie tecniche da indossare durante la camminata. Donne in Gamba è inserita nella rassegna culturale «Emozioni in rosa» ed è organizzata dalla Commissione di pari opportunità in collaborazione con la consulta dello sport. Quest’anno, oltre ai numerosi sponsor, è di particolare prestigio il patrocinio concesso dalla Commissione di pari opportunità della Regione Veneto. L’iscrizione, al costo di 6 euro, può essere effettuata presso Km Sport a San Martino Buon Albergo, Linea Sport, le sedi della Libertas Lupatotina e della Mombocar, oltre che alla Banca di Credito Cooperativo, Decathlon e Flover a San Giovanni Lupatoto. •

R.G.