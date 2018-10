Chiuso il parco in via Porto

Il Comune ha deciso ieri la chiusura al traffico del parco all’Adige che si trova in fondo a via Porto. Il provvedimento sarà in vigore fino a tutta la giornata di oggi. Il divieto di accedere ai circa 21 mila metri quadrati di parco, e soprattutto alla zona golenale in esso ricompresa, è da imputare alla piena dell’Adige. L’ordinanza richiama l’avviso di criticità idrogeologica e idraulica n. 63/2018 emanato dal Centro funzionale decentrato della Regione Veneto il 27 ottobre, con il quale è stato dichiarato, dalla mezzanotte di lunedì e fino alla mezzanotte di stasera, lo stato di allarme per criticità idraulica e idrogeologica che comprende diversi comuni della Provincia di Verona. A questa prima allerta è seguito il secondo allarme del 28 ottobre, con il quale è stato dichiarato, dalle 14.30 di domenica 28 ottobre e fino alla mezzanotte di martedì 30 ottobre 2018. Il sindaco Attilio Gastaldello in qualità di autorità di protezione civile nel contempo ha attivato il Centro operativo comunale di Protezione Civile «al fine di fronteggiare al meglio possibili criticità che dovessero verificarsi sul nostro territorio» invitando tutti i cittadini a usare la massima prudenza negli spostamenti.

R.G