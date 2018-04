Carlo Furlan, una vita spesa per l’ambiente

Due incontri serali per commemorare Carlo Furlan, ambientalista veronese della prima ora, scomparso improvvisamente appena sessantaquattrenne nel luglio del 2013. Ha insegnato per alcuni anni alle scuole medie di San Giovanni Lupatoto e in paese è stato anche consigliere comunale. L’iniziativa delle due serate (si terranno nell’auditorium della scuola del Lodegario, giovedì 3 e giovedì 17 maggio alle 20.30) è di Roberto Facci, presidente del Comitato Radici, e gode del patrocinio dell’amministrazione comunale. «Ho proposto queste due serate, a cinque anni dalla morte di Carlo Furlan, alla preside delle scuole medie “Marconi”, Erica Baldelli, che ha subito accettato, concedendo l’uso dell’auditorium», dice Facci. «Ho infatti ritenuto doveroso tributare un omaggio a Carlo nella ricorrenza ormai prossima del quinquennio dalla sua scomparsa. Avrà la forma del “corso di università verde” e, ripercorrendo un’iniziativa già attivata alcuni anni fa, si articolerà in due appuntamenti». Il primo si terrà appunto giovedì e avrà come tema «Carlo Furlan: una vita da ambientalista». La serata, che verrà introdotta da un saluto del consigliere comunale di Verona Michele Bertucco, propone una relazione del professor Maurizio D’Alessandro sul campo trincerato di Verona e sui forti asburgici del settore sud-orientale: forte Hess a Santa Caterina, torre Culoz a Tombetta, forte Stadion a Toma, e forte Ca’ Vecchia al Garofolo di Palazzina. La serata del 17 maggio, invece, che sarà aperta da una testimonianza di Roberto Facci, sarà incentrata sul tema «Carlo Furlan a San Giovanni Lupatoto» . La relazione a cura del professor Michele Sommaruga, geologo, avrà come oggetto «Geomorfologia e idrogeologia del territorio di San Giovanni Lupatoto» e indagherà sulle acque del sottosuolo locale. «Carlo ebbe un rapporto molto forte con San Giovanni Lupatoto, con la sua scuola e con la sua comunità», racconta Facci. «Qui svolse parte della sua attività di insegnante fin dai primi anni Settanta e per un lungo periodo, ma in paese fece anche attività politica militando sempre nelle file degli ambientalisti. Il suo ricordo è vivo in molti lupatotini che frequentarono le medie serali, oltre che in coloro che sono stati vicini all’attività svolta in sede locale da Legambiente. Credo che nessuno di coloro che lo hanno conosciuto vorrà mancare a queste due serate finalizzate proprio alla commemorazione della sua figura». Ricorda ancora Facci: «Furlan, oltre che consigliere comunale a San Giovanni Lupatoto, fu consigliere e assessore provinciale per i Verdi nella giunta guidata dal presidente Antonio Borghesi, ma fu soprattutto uno dei fondatori di Legambiente non solo a livello provinciale ma anche regionale e nazionale». Furlan era laureato in fisica e ha svolto per tutta la vita l’attività di insegnante di matematica e scienze naturali. Verso la fine degli anni Sessanta a San Michele Extra prese parte alla fondazione del gruppo Katanga. Negli anni '80 fu il leader veronese del Movimento antinucleare, che aveva trionfato nel referendum del 1987. Da quelle esperienze era nata Legambiente, che insieme ad Ermete Realacci e altri fra cui Chicco Testa, dirigente e già deputato, Furlan fondò a livello nazionale, veneto e veronese. Dell'associazione fu per lungo tempo componente della segreteria nazionale e presidente regionale. Al suo impegno in Legambiente affiancò anche l'impegno politico. Fu per due mandati consigliere provinciale e poi assessore provinciale al patrimonio e all'edilizia scolastica. In seguito ricoprì le funzioni di presidente del Centro di servizio del volontariato di Verona e di rappresentante veronese nella Conferenza regionale del volontariato. •

Renzo Gastaldo