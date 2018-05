Ai privati due sezioni dell’asilo nido comunale

Si prospetta l’affidamento ai privati, a San Giovanni Lupatoto, per due sezioni dell’asilo nido comunale Sabin di via Monte Ortigara. Lo si è appreso in Consiglio comunale nel corso dell’approvazione delle variazioni di bilancio 2018, una delle quali stanzia la somma di 171mila euro per le spese correlate al progetto del nido. Il consigliere civico di opposizione Daniele Turella ha chiesto spiegazioni sull’iniziativa: «Perché si arriva a questa scelta e quali vantaggio porterà?». L’assessore Debora Lerin ha risposto così: «L’iniziativa è dovuta a una criticità sulla disponibilità futura delle educatrici fra pensionamenti e altre cause, fra cui tre maternità. La giunta ha chiesto agli uffici di valutare l’ipotesi di esternalizzare parte del servizio con i relativi costi comprensivi anche all’aumento qualitativo delle prestazioni. In questo momento non abbiamo ancora ricevuto la risposta degli uffici. Appena disponibili i dati sarò più esaustiva». La nota di indirizzo della giunta comunale relativa al progetto dà incarico al dirigente municipale competente di «predisporre i provvedimenti necessari al fine di procedere alla sperimentazione della gestione, mediante affidamento a soggetto esterno, di due sezioni dell'asilo nido, comprensiva dell'ampliamento dei servizi offerti alle famiglie». Nella nota si precisa che vengono mantenuti in capo all'amministrazione comunale i compiti di programmazione dell'attività, controllo e vigilanza sulla gestione. A spiegare le motivazioni del provvedimento è la stessa delibera di giunta. In essa si richiama, per le gestione dell’asilo nido, l’emergere di «alcune criticità legate alla programmazione dell'organico in servizio, tra cui i pensionamenti di alcune unità». L’organico della struttura per l’infanzia vede la presenza di 12 educatrici (alcune a tempo pieno, altre a tempo parziale) e di una ausiliaria. La delibera precisa che attualmente ad alcune educatrici di ruolo è garantito il supporto, in determinati momenti della giornata, da parte di altro personale in servizio. LA GIUNTA ricorda anche che «per l’anno 2018-’19, si renderebbe inoltre necessario procedere alla sostituzione di due educatrici assenti per maternità» e pone in evidenza che la legge regionale fissa il rapporto educatore/bambino in rapporto 1 a 6 per i lattanti (di età fra 0-12 mesi) e 1 a 8 (per i bimbi di fascia 12-36 mesi). Questo quadro di elementi di condizionamento, secondo la giunta, «rischia di compromettere la qualità del servizio, oltreché di aumentare significativamente la spesa del personale». Il comune ha anche l’obiettivo, contenuto nelle linee programmatiche, di ampliare i servizi e l'offerta educativa per i bambini. è peraltro vero che sono in crescita le amministrazioni comunali che ricorrono a gestioni di tipo misto. «Già da un decennio si registra la propensione degli enti locali verso forme di gestione di tipo misto», riferisce la delibera. «La Corte dei conti Liguria, in una delibera del 2008 sulla gestione di 39 asili nido, evidenziava che nove erano a gestione diretta dei Comuni e venticinque, pari al 64 per cento, a gestione mista e solo cinque strutture risultavano affidate interamente a terzi, sulla base di convenzioni». Per tutti questi motivi la giunta ha deciso di dare avvio a una gestione sperimentale del nido, limitata a due sezioni, che garantisca gli standard, gli attuali livelli qualitativi, introduca elementi di miglioramento, quali ad esempio l'ampliamento dei servizi oggi offerti alle famiglie per tutte le sezioni del nido (maggiore copertura di orario fino alle ore 18), lo sviluppo di alcune attività tra cui la presenza di uno psicologo per garantire il sostegno del progetto educativo. Si dovrà poi valutare la possibilità di un'apertura dell'asilo nido durante le vacanze di Natale e Pasqua, e la copertura dell' estate (nido estate) a richiesta delle famiglie. •

Renzo Gastaldo