Torna la manifestazione, ideata dall’associazione villafranchese di Protezione civile "Reparto Volo Emergenze Onlus", per gli studenti di ogni ordine e grado, con l’obbiettivo di far conoscere l’operato delle tante divise, attive per la sicurezza dei cittadini e dell’ambiente.Quest’anno, il Carosello farà tappa a Buttapietra martedì 8 maggio. l’Amministrazione comunale ne ha patrocinato la realizzazione, in collaborazione con l’ Istituto “Stefani Bentegodi”.

L’allestimento sarà nell’area davanti all’Istituto stesso, in orario scolastico. L'iniziativa si inserisce nel programma delle attività di orientamento per gli studenti del triennio, allargato alle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Gli alunni avranno infatti l’occasione di dialogare con le forze istituzionali preposte al soccorso, riconoscendone i ruoli e comprendendo le diverse professionalità, anche per un possibile personale impiego futuro.

Divisi per classi, entreranno al Carosello oltre 500 ragazzi. Tra le forze deputate come "strutture operative nazionali del servizio in caso di emergenza" hanno aderito a questa edizione: i carabinieri di Cadidavid, il Gruppo carabinieri forestale, la Guardia di finanza, il 3° Stormo dell'Aeronautica Militare, la Polizia di Stato, la Polizia locale, i Vigili del fuoco, il Comitato provinciale della Cri, la squadra isolana dell'Anapc, il Pc Sos Sona. Il tutto supportato nel coordinamento organizzativo dalla Uo Protezione civile Provincia/Regione Veneto e Rve.