Pace di Paquara, Medioevo in riva all’Adige

Il gruppo podistico locale Mombocar, con il patrocinio e il supporto dell’amministrazione comunale lupatotina, si propone, oltre che come promotore di eventi sportivi (la Lupatotissima sarà quest’anno sede del campionato nazionale di corsa su strada), come organizzatore di manifestazioni storiche. I tre eventi che occuperanno a date diverse la prossima stagione primaverile sono le rievocazioni «A spasso con Dante» (domani), il Palio del Drappo Verde (domenica 17 marzo) e la rievocazione della Pace di Paquara (sabato 8 e domenica 8 giugno). «A spasso con Dante» si terrà a Verona e prevede la partenza alle 15 da piazza Bra: il percorso sarà via Roma, corso Cavour, corso Portoni Borsari, via Diaz, lungadige Panvinio, ponte Garibaldi, lungadige San Giorgio, Ponte Pietra, Regaste Redentore, lungadige Re Teodorico, lungadige Sanmicheli, ponte Navi, via Dogana, via Filippini, via Pallone e ritorno in Bra. La visita sarà effettuata con l’uso di audio guide, a cura di associazione accompagnatori e guide turistiche Ippogrifo. I gruppi e gli abbinamenti agli operatori turistici saranno organizzati al momento della partenza. Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei 150 partecipanti. Il Palio del Drappo Verde celebrerà domenica 17 marzo la 602a edizione, a Santa Maria in Stelle. Il programma prevede la partenza dal Centro appassimento Uve della Cantina Valpantena. La manifestazione podistica è omologata dal Csi Competitiva promozionale da 10,750 km. In contemporanea ci sarà la Sgambada de San Giuseppe, manifestazione podistica omologata dall’Umv e dalla Fiasp non competitiva con 3 percorsi. Saranno operativi più di 100 associati del Gsd Mombocar e quasi un altro centinaio di volontari e collaboratori professionisti esterni. Vi è inoltre la possibilità di visitare l’Ipogeo di Santa Maria in Stelle (il cosiddetto Pantheon), un sito archeologico e di culto cristiano, sito a Santa Maria in Stelle. La rievocazione della Pace di Paquara si svolgerà l’8 e 9 giugno invece a San Giovanni Lupatoto, in zona Porto in riva all’Adige. «Prevediamo la partecipazione di oltre 45 compagnie in costume, delle quali sei saranno presenti col loro esercito e riteniamo che si tratti forse della più grande rievocazione storica medievale d’Italia con ricostruzione di armi storiche medievali, macchine d’epoca, giocoleria e falconieri», dice Giampaolo Aloisi, presidente del Mombocar. «Dopo il grande successo della prima edizione dello scorso anno, la rievocazione viene riproposta con intrattenimenti ancor più coinvolgenti: giostre medievali, competizioni di arcieri e balestrieri, stand di artigianato locale, danza medievale e giullari, musica con muse e percussioni, rievocazione della scherma storica, dimostrazioni di cavalleria e di falconeria a cavallo. La didattica comprende laboratori di produzione artigianale di candele, cerusico antico, distillati con alambicco, pittura, creazione di saponette, scrittura medievale, tessitura e tintura delle stoffe. I laboratori sono distintamente dedicati a bambini, giovani e adulti». «La rievocazione storica della Pace di Paquara è organizzata in collaborazione con Compagnia del Gardello e inserita nell’elenco delle Manifestazioni storiche e Palii del Veneto, col patrocinio della Regione», commenta il sindaco Attilio Gastaldello. «L’ amministrazione comunale intende far conoscere ai lupatotini, soprattutto ai più giovani, la vicenda della Pace di Paquara a opera di Fra Giovanni da Schio, per avvicinarli alla conoscenza della storia locale attraverso la rievocazione e la riproposizione di scene storiche in costume, di grande effetto ed impatto emozionale. Quasi una pagina del nostro passato aperta ai cittadini». •

Renzo Gastaldo