Valpantena e Lessinia, cercansi specializzati

Erano rappresentati tutti i cinque Comuni interessati: al piano terra dell’edificio comunale di via Roma 1, a Grezzana, è stata inaugurata la nuova sede dello Sportello unico per il lavoro a servizio del paese della Valpantena e dei centri della Lessinia centrale. I primi sindaci che hanno firmata la convenzione valida fino al 2021 sono Arturo Alberti di Grezzana, Nadia Maschi di Cerro, Alessandra Ravelli di Roverè Veronese, Lucio Campedelli di Erbezzo. Per il Comune di Bosco Chiesanuova, invece, era presente l’assessore ai servizi sociali Lorenza Corradi, per conto del sindaco Melotti. Tutti molto entusiasti di questa importante collaborazione comune. «In un periodo in cui non si pensa al lavoro, alla difficoltà di chi è rimasto senza, Grezzana e la Lessinia centrale si sono adoperate per creare questo Sportello, punto di incontro, di interazione tra chi cerca lavoro e le aziende che lo possono offrire. Noi ci proviamo», ha detto il sindaco Arturo Alberti. Ed ha aggiunto: «Un servizio attivo dal 2017 e dall’autunno del 2018 con gli altri comuni (al primo piano del palazzo municipale ndr) che ci ha permesso di monitorare 190 profili, di cui un’ottantina ci risulta abbiano trovato lavoro. Un risultato molto positivo». L’assessore Federica Veronesi promotrice di questa attività per il comune di Grezzana e coordinatrice della rete dei comuni della Valpantena-Lessinia ha confermato: «È un progetto con una forte valenza sociale, che si caratterizza per la sua capacità di mettere in relazione lavoratori e imprese e stimolare l’autonomia degli utenti alla ricerca di un nuovo impiego. Questo non significa sostituire altri servizi: centri per l’impiego, agenzie interinali ed internet... Anzi. L’obiettivo è arrivare a creare una collaborazione sia con il Centro per l’impiego di Verona, sia con il Sil (Servizio integrativo lavoro dell’Ulss 9), le cooperative e le agenzie interinali operanti sul territorio, anche per indirizzare le persone che hanno perso il lavoro, in percorsi di formazione specifici». Lo Sportello unico del lavoro è gestito in collaborazione con la società consortile Lavoro & Società, nata nel 2006 e accreditata dalla Regione Veneto, quale agenzia sociale autorizzata a effettuare i servizi per il lavoro, il ricollocamento e la ricerca di personale nel territorio veneto. Nel nuovo sportello di Grezzana, in sintonia con i servizi sociali dei vari comuni, Alessandra Nicolis di Lavoro & Società effettuerà colloqui individuali con le persone che cercano lavoro e le accompagnerà nell’eventuale loro reinserimento lavorativo, proporrà percorsi di inclusione sociale e corsi di orientamento professionale. Un altro importante servizio sarà il contatto con le imprese del territorio che cercano personale. Nicolis ha precisato: «Cercare lavoro è un lavoro. Oggi tutto è online e tanti nostri utenti non hanno il computer. Quindi dobbiamo aiutarli anche sotto questo profilo». Tra le righe scopriamo che la fascia di età che si rivolge allo Sportello unico del lavoro va dai 40 ai 60 anni, quasi tutti originari del comune o della Lessinia, con un profilo professionale medio basso. Non ci sono, salvo qualche eccezione, tecnici specializzati o impiegati competenti nell’ ambito amministrativo o commerciale. Questo non è più il tempo di una preparazione generica. Nelle imprese è pressoché scomparsa la figura dell’operaio generico: oggi bisogna conoscere le lingue e avere dimestichezza con la nuova tecnologia, anche per fare il magazziniere. Circostanza questa che dovrebbe far riflettere le famiglie sull’importanza di spronare i figli a una buona istruzione o specializzazione tecnica. Un primo corso di orientamento - per inoccupati/disoccupati - è stato programmato in sette incontri, con inizio l’8 marzo (tre ore la settimana dalle 9 alle 12) e prevede anche una lezione per capire «come ragiona il mercato del lavoro» e la preparazione del curriculum e relativa lettera di presentazione. Lo Sportello Unico del Lavoro è aperto il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. È bene prendere appuntamento telefonando allo 045.8872507. Le imprese del territorio possono mandare le loro richieste di personale direttamente a sportellolavoro@comune.grezzana.vr.it. •

Alessandra Scolari