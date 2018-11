Strade, giardini e lampioni: ecco 600mila euro

Il consiglio comunale di Grezzana con il voto favorevole della maggioranza, astenuta la minoranza, ha approvato la delibera, presentata dal consigliere Francesco Farlegni sull’avanzo di amministrazione pari a 624.000 euro e si riferiscono al 2017. I soldi saranno destinati a una serie di interventi e acquisti da effettuare entro il 2018 come previsto dalle normative. LE SPESE. Tra gli impegni di spesa ci sono la sistemazione dell’impianto di riscaldamento della biblioteca e la manutenzione della palestra di Stallavena con una spesa prevista di 52.460 euro. Si punta anche ad un rifacimento del parco giochi di Via Pacinotti e l’acquisto di attrezzature per tutti i parchi giochi con una spesa prevista di 47.580 euro. Sono stati stanziati anche 14.640 euro per la manutenzione dei defibrillatori, presenti in paese. Non poteva mancare poi la sistemazione delle strade e dei marciapiedi e asfaltatura, compresa quella di Monte Comun: una serie d’interventi per una spesa preventivata di 59.200 euro. Per la segnaletica orizzontale e verticale, la tracciatura di sentieri cartelli compresi e la viabilità sperimentale del capoluogo sono stati stanziati 132.600 euro mentre altri 156.120 euro saranno spesi per gli incarichi di progettazione come strade, marciapiedi, barriere architettoniche, tenuta dei ponti e nuovo polo scolastico. Per la manutenzione dell’impianto di illuminazione (compreso Azzago via Cerzuni) sono stati stanziati 100mila euro mentre saranno sborsati 31.000 euro per i lavori straordinari del cimitero di Lugo. Previsto anche l’acquisto di un pulmino per i servizi sociali (61mila euro). La variazione del bilancio di previsione 2018 è di 1 milione e 10mila euro e tiene conto dei contributi (provinciali, regionali, Bima e Comune di Negrar) delle maggiori entrate e minori spese. USCITE RIFINANZIATE. Sono parecchie le voci di spesa rifinanziate a partire da un nuovo intervento sull’isola ecologica. Servirà per adeguarla alle nuove normative, specialmente in riferimento all’accesso ai meccanismi di controllo. Si tratta di un intervento cofinanziato da un contributo della Regione Veneto pari a 36mila euro. OPPOSIZIONE. Appare delusa l’opposizione (assente il capogruppo Mauro Fiorentini e il consigliere Michele Colantoni) perché «l’avanzo di amministrazione è stato distribuito in varie voci, anziché stanziato su un’opera importante». Il sindaco Arturo Alberti ha concluso «i nostri cittadini chiedono anche la piccole opere, quelle che consentono una buona qualità della vita. A tempo debito realizzeremo anche le opere importanti per il territorio che sono già previste nel piano triennale». •

