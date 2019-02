L’ultimo saluto a Turri Una vita per gli alpini

Saranno in molti, oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Grezzana, a salutare per l’ultima volta Elio Turri, spentosi a 94 anni dopo una breve malattia. Era conosciutissimo in paese: geometra, storico professionista, è stato capogruppo degli alpini per mezzo secolo e per cinque anni vicesindaco. Alto e distinto, Turri è sempre stato benvoluto in paese; anche in pensione si intratteneva cordialmente con i conoscenti: una domanda, una riflessione ce l’aveva per tutti. Era nato a Grezzana il 28 agosto 1924 e ha vissuto le varie trasformazioni del paese della Valpantena. Chiamato alle armi nel 1943, fu designato al corpo degli alpini di Bassano del Grappa, XI Reggimento Divisione Pusteria. Riuscì, in maniera rischiosa, a sfuggire alla cattura dei tedeschi. Si congedò con il grado di sergente maggiore e al gruppo alpini rimase legato per tutta la vita. Fu uno dei fondatori della sezione di Grezzana, guidandola per mezzo secolo (1955-2005) e rimanendo successivamente presidente onorario. Nel 1948 si diplomò geometra, all’istituto tecnico Lorgna di Verona e diventò il primo libero professionista del comune. Il «geometra Turri», così amava farsi chiamare anche dopo aver ricevuto negli anni Ottanta dal presidente Francesco Cossiga il riconoscimento di Cavaliere ufficiale della Repubblica Italiana, ebbe un fondamentale ruolo nella costruzione dell’ attuale baita degli alpini, di via Fermi (inaugurata il 15 settembre 2000). Andava orgoglioso anche della sua partecipazione alla ricostruzione di alcune opere nel comune di Buia in Friuli, danneggiate dal terremoto del 1976. Il suo servizio (cinque mesi: da maggio a settembre) venne richiesto dall’Ana provinciale. Portò con sé una squadra di esperti (muratori, idraulici e manovali) tutti di Grezzana. Il gruppo alpini ricevette molti elogi e ringraziamenti dagli amministratori regionali e comunali del Friuli, nonché dal presidente nazionale Ana: fu un grande onore per tutto il paese. Il geometra Elio Turri è stato anche vice sindaco dal 1969 al 1974, quando era sindaco l’avvocato Dante Conti di Lugo. Fu grande sostenitore dell’ampia partecipazione della gente comune ai dibattiti e alle scelte di interesse pubblico, fermo restando che le decisioni definitive, dopo essere state avvallate dagli esperti del settore, spettavano agli amministratori. Continuò a interessarsi della cosa pubblica anche dopo, spronando il coinvolgimento delle persone, grazie anche alla sua attività professionale che lo portava ad avvicinare molti privati. Faceva parte di quella generazione motivata da un forte senso di appartenenza alla propria comunità che si sta purtroppo spegnendo. Lascia la moglie Italina - sempre al suo fianco - e i figli Alessandra, Nicola e Nicoletta. •

Alessandra Scolari