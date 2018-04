«Il grande rondò in Valpantena soluzione a metà»

La nuova grande rotonda di Poiano Nord che immetterà i veicoli sulla Sp6, strada provinciale dei Lessini, in corso di completamento, è vista con una certa perplessità da automobilisti e cittadini che scendono dalla Valpantena e dalla Lessinia. È un’opera importante, costosissima (19 milioni, investiti interamente dalla Regione Veneto), impattante sotto il profilo paesaggistico e risolverà soltanto in parte il tema viabilità da e per la tangenziale est e Verona è l’obiezione ricorrente. «Il problema viene spostato due chilometri più a sud dove tutte le strade convoglieranno sulla grande rotonda (30 metri di raggio, ndr). Con alcune rappresentanze, sin dalla fase progettuale, avevamo espresso tali perplessità trovandoci però un muro davanti», ha scritto anche l’assessore e consigliere provinciale Zeno Falzi sulla sua pagina face book, confermando i commenti prevalenti di persone comuni e di alcuni tecnici. La provinciale 6 «dei Lessini» arriva fino a Camposilvano attraversando centri importanti quali Grezzana, Stallavena (con l’inserzione della provinciale per Erbezzo), Cerro Veronese (con l’inserimento per Roverè e Velo), Bosco Chiesanuova, San Giorgio e Conca dei Parpari. A valle, Marzana e Quinto. Qui l’attuale introduzione nella storica via Valpantena, negli anni, ha dimostrato la sua inadeguatezza, dovuta anche allo sviluppo urbano dell’intera vallata. I residenti dei centri citati si aggirano intorno a 26mila unità. Ai loro veicoli vanno aggiunti quelli diretti alle aziende e quelle dei turisti. Molte le persone che hanno scelto la Lessinia per le vacanze e, soprattutto, per le passeggiate dei fine settimana (estate e inverno). «La nuova viabilità risolve a metà il problema code e viabilità. Agevolerà lo scorrimento del traffico diretto in Lessinia, ma prima bisogna arrivare alla grande rotonda di Poiano. Ovvero superare il tratto di via Valpantena (a sud di Poiano ndr), compreso il semaforo a chiamata per il passaggio pedonale di collegamento tra località Misturin e via Segorte». Molte sono le persone che, estate e inverno, durante la giornata, attraversano via Valpantena per andare sulla ciclo-pedonale lungo il progno (il torrente Valpantena). Il nuovo grande cavalcavia viene visto ironicamente come «il ponte delle illusioni», nel senso che, se questa importante infrastruttura stradale non viene completata con la riqualificazione del secondo tratto di via Valpantena, la questione viabilità e code in direzione tangenziale est resta irrisolta». IL SINDACO di Grezzana Arturo Alberti ha precisato: «Come spesso accade, noi, Comune limitrofo, dobbiamo subire le scelte progettuali del comune di Verona. Mi risulta che, a suo tempo, sono state proposte soluzioni alternative (ad esempio una strada parallela alla via Valpantena per garantire lo scorrimento del transito anche in caso di incidenti), ma non sono state prese in considerazione. Così come non siamo mai stati coinvolti con i lavori in corso d’opera». L’ex sindaco Mauro Fiorentini, attuale capogruppo della lista di opposizione (Grezzana e frazioni, Lega Nord), ha confermato: «Della bretella di collegamento con la tangenziale est si è cominciato a parlare all’inizio del nuovo millennio; sono state fatte parecchie riunioni informali, nelle quali sono state presentate le esigenze della vallata. Alla fine ci è stato presentato questo progetto. Durante il mio mandato (2011-’16, ndr) non mi risulta sia stata convocata ufficialmente una Conferenza di servizi con tutti i sindaci della Lessinia per esaminare nei dettagli quest’opera». Sullo spostamento del torrente Valpantena (Progno) di circa 40 metri, si tratta di un progetto caldeggiato anche dal Genio Civile e rimanda a quanto scritto dal concittadino geografo Eugenio Turri (1927-2005) sulle esondazioni, del Novecento, del Progno in questo tratto: curiosità dei ragazzi e preoccupazione degli adulti. È noto che in sede di assegnazione dell’appalto è stato ottenuto un cospicuo ribasso d’asta (si parlava di 3 milioni di euro). Il sindaco Alberti ha concluso: «Mi farò carico di convocare una Conferenza dei sindaci della Lessinia, per chiedere formalmente alla Regione Veneto di utilizzare le economie dell’appalto subito su via Valpantena. Ciò per riguardo nei confronti dei residenti in questa vallata e in Lessinia e per lo sviluppo della vocazione turistica di questi territori». •

Alessandra Scolari