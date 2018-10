Il genio di Leonardo da Vinci alla serata dedicata al Rinascimento

Domani alle 20.45, in sala Bodenheim del Centro «E. Turri» (che si trova in via A. Segni 2) si terrà un convegno dedicato a Leonardo Da Vinci: il genio del Rinascimento. Relatrice sarà la giornalista e critica d’arte Roberta Tosi. La serata apre la rassegna delle attività collaterali alla biblioteca comunale, rassegna che si protrarrà per tutta la stagione invernale, e che viene promossa dal Comitato di gestione della biblioteca in accordo con l’amministrazione comunale. Il periodo del Rinascimento è molto ricco sul piano culturale e viene studiato proprio per la sua peculiarità di rinascita, di fermento, dopo periodi più rivolti alla salvaguardia dei pilastri culturali del passato. Proprio nel Rinascimento ebbe inizio una nuova concezione dell’ arte e la scienza ebbe un rinnovato slancio. Leonardo da Vinci (nato a Firenze 1452 e morto nel 1519 ad Amboisè in Francia) fu pittore, architetto, scienziato. Rivoluzionò le arti figurative, entrò d’autorità nella storia del pensiero, molto contribuì alla crescita scientifica. Per Leonardo da Vinci, per citare una sua massima, «solo la matematica e la ragione aprono le vie della verifica sperimentale». Così come lascia scritto che «L’esperienza è grande maestra e la sapienza è figliola dell’esperienza». Leonardo, autodidatta, con lo studio (fino ai suoi ultimi mesi di vita) e la ricerca scientifica e artistica ha lasciato al mondo molto da ammirare, analizzare e studiare, guadagnandosi il titolo di «genio rinascimentale». Ingresso Libero. •

A.SC.