I donatori di sangue a caccia dei dormienti

Festa del donatore, domani a Grezzana, organizzata dalla Fidas e dall’Aido: alle 11 nella chiesa di Santa Maria ed Elisabetta la messa celebrata dal parroco don Remigio Menegatti, poi il rinfresco al Centro giovanile, durante il quale si consegneranno le benemerenze. Una cultura, quella della donazione del sangue, nata a Grezzana negli anni Cinquanta, da alcuni benemeriti tra i quali Attilio Orbelli, nato nel 1920 e scomparso nel 2011. Allora venne allestito uno spazio idoneo nell’oratorio (dietro il campanile); negli anni poi, per molti donatori di sangue, questo grande gesto di solidarietà è diventato un impegno civile, tramandato da padre in figlio e di generazione in generazione, al di là dell’associazione di appartenenza. Si è aggiunto, più tardi, l’Aido che richiede il consenso al prelievo di organi e cellule. L’ultima testimonianza è di Andrea Benetti, scomparso di recente, che così si rivolgeva ai donatori: «Vi ringrazio di avermi fatto scoprire il valore di questo dono. Dopo ogni donazione sono consapevole di aver fatto un gesto utile per gli altri e per me stesso: mi sento importante». Il suo diploma di benemerenza (15 donazioni) verrà consegnato alla moglie Barbara e alle figlie Emma e Maria. Riceveranno il diploma anche Tiziana Aldegheri, Amalia Bellamoli, Marco Bombieri, Giorgia Brunelli, Adam Corkovic, Fabio Ferrari, Livio Luigi Lonardoni, Federica Montolli, Enrico Signorini, Umberto Vicentini, Consuelo Zanirato. La medaglia di bronzo (20 donazioni e 15 se donne) verrà consegnata a: Marica Cipolla, Clarissa Facci, Andrea Falzi, Cristian Gaioni, Michele Tomellini. La medaglia d’argento (30 donazioni) a Marco Bellamoli, Federico Birtele, Flavio Martini, Paolo Melchiori, Alessandra Mosconi. La medaglia d’oro (45 donazioni) a Tecla Carcereri De Prati e Matteo Zanini. La Croce d’oro (70 donazioni) a Mattia Garonzi e Alessandro Andrea Sona e il distintivo d’oro (oltre 100 donazioni) a Demetrio Giacopuzzi. In totale sono 27 i riconoscimenti che verranno assegnati, dal nuovo direttivo Fidas sezione di Grezzana, composto da Paolo Melchiori presidente, Filippo Roncari vicepresidente, Alessandra Mosconi e Agata Vicino segretarie, Davide Signorini tesoriere, Tarcisio Anzolin, Lucia Bombieri e Manuel Darè consiglieri. Per i donatori si ricorda che, da qualche anno, per una migliore organizzazione del centro trasfusionale, è consigliata la prenotazione ad uno dei seguenti contatti: 800310 611 (gratuito per chiamate da telefono fisso), 0442.622867 (a pagamento per chiamate da cellulare) e 339.3607451 (a pagamento per telefonate o sms). Si può anche scrivere una mail: prenota.trasfusionale @aulss9.veneto.it. •

A.SC.