Grezzana, stesso risultato Tutto cominciò nel 2005

Legambiente Veneto, nel corso della terza edizione di Forum Rifiuti Veneto a Treviso, domani premierà anche il comune di Grezzana per aver raggiunto l’obiettivo di «Rifiuti free». Ovvero rientra nei comuni che hanno prodotto rifiuto secco pro capite inferiore ai 75 chilogrammi annui e quindi rientrerà nella classifica del rapporto «Comuni Ricicloni 2018 di Legambiente». La raccolta differenziata a Grezzana iniziata il 26 aprile 2005, è stata voluta dall’allora assessore Ilario Bombieri dell’amministrazione Ilario Peraro, che con Amia, la notte del 25 aprile, ritirarono tutti i cassonetti. Bombieri, oggi consigliere comunale, di fronte a questo premio commenta: «Avevamo deciso per la raccolta differenziata spinta, anche se non sono mancate le contestazioni. Scelta che poi è stata seguita da molti altri comuni». E aggiunge «le campane di vetro sono arrivate sul territorio con l’amministrazione Fiorentini. Una scelta che ritenevo e ritengo tuttora sbagliata. Gli abitanti erano abituati al porta a porta anche del vetro; spesso le campane si trovano sui marciapiedi (per carenza di spazi) e attorno a esse ci sono sempre residui di piccoli vetri che il vento e l’acqua portano in giro. Non solo. Vicino alle campane purtroppo ci piazzano anche dell’altro, deturpando l’ambiente».

A.SC.