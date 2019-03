Lunedì 1 aprile, in municipio a Grezzana, verrà avviato un corso di formazione per la gestione di una fattoria didattica, finanziato dalla Regione Veneto e gestito da Irecoop, Istituto regionale per l’educazione e gli studi cooperativi del Veneto. Sono aperte le iscrizioni: il corso partirà solo al raggiungimento di un minimo di dieci partecipanti. Prevede 80 ore di lezione (con un minimo di 64 ore di frequenza), al termine delle quali verrà rilasciata regolare certificazione. I DESTINATARI di queste lezioni sono gli imprenditori agricoli, i loro aiutanti o familiari e i dipendenti agricoli che lavorano nel territorio Veneto. In questo percorso formativo verranno studiate la normativa e la fiscalità; la conoscenza del territorio; l’attività didattica in fattoria; la gestione della ricettività; la promozione dell’immagine aziendale e la tecnologia a supporto della comunicazione. Le adesioni vanno inviate a Irecoop Veneto, attraverso un’apposita scheda. Per informazioni telefonare allo 049.80761 43 o inviare una mail ad agroalimentare@Irecoop.Veneto.it.

A.SC.