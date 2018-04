Feste e manifestazioni Le regole di sicurezza

Si parlerà di «Sicurezza nelle manifestazioni» dopodomani sera nella sala Bodenheim del centro Eugenio Turri di Grezzana. L’incontro, alle 20.30, è stato organizzato dalla Pro loco del paese e dal Consorzio Pro loco Lessinia: disposizioni e linee guida da seguire nella gestione e nello svolgimento di eventi pubblici saranno illustrati da Mauro Canal, consulente della sicurezza per privati e amministrazioni pubbliche. Giacomo Merci, fresco di riconferma alla guida della Pro loco per altri tre anni, spiega: «La sicurezza dei volontari e del pubblico è importantissima, quindi riteniamo doveroso mettere a disposizione dei responsabili di tutte le Pro loco della Lessinia e dei Comitati dei festeggiamenti (organizzatori di sagre e feste del patrono, ndr) la nuova normativa in vigore». La Pro loco Grezzana, nata nel 1980, è la più strutturata, in termini di soci e statutari delle associazioni del territorio e fa parte del Consorzio Pro loco della Lessinia e del Comitato Unpli Verona e Veneto. Quindi nell’ultima assemblea, oltre a riconfermare presidente Giacomo Merci e segretario Roberto Marolato, ha nominato vice presidenti Marco Bonomi e Giovanni Signorini e consiglieri Antonio Agrezzi, Massimiliano Bellamoli (cassiere), Samantha Bellamoli, Paolo Cappelletti, Luca Ceschi, Gianfranco Cipriani, Manuel Da Re, Susanna Ferrais, Matteo Macchiella, Damiano Merci, Alessandra Mosconi (anche dei probiviri), Alberto Rigo, Davide Rossi, Silvano Veneri, Agostino Zambelli e Dino Zanella. Revisori dei conti sono stati eletti Massimo D’Agostini presidente, Anna De Pascali, Massimo Forapan e Sergio Signorini (supplente); probiviri Sandro Zanella presidente, Carlo Mezzari e Simone Signorini. L’assemblea ha anche approvato il programma che, anche quest’anno, punta sulla scoperta del territorio e inizia con le «escursioni di primavera 2018», due uscite giornaliere con visite guidate ad Azzago, Casale di Sotto e Forte di Santa Viola (domenica 22 aprile) e Romagnano con visita a Villa Pellegrini e all’antica Fontana (domenica 6 maggio). Per queste visite la Pro Loco si avvale della collaborazione di «Marco e Betta», ovvero Marco Guglielmi ed Elisabetta Cuoghi. Seguiranno poi «L’Arte in piazza» in collaborazione col Circolo Artisti (20 maggio), la «Festa bavarese» dall’8 al 10 giugno; «Ballando sotto le stelle» (a giugno), serate danzanti al Parco Europa; la tradizionale sagra della Madonna della Cintura è prevista dal 30 agosto al 3 settembre, seguiranno altre visite guidate sul territorio, il Cea (centro di educazione artistica), le «Ludomeniche» nella sala civica di Stallavena e le luminarie a Natale. Un calendario molto vario, che mira a soddisfare le esigenze dei cittadini. Per partecipazione e iscrizioni pagina FaceBook e www.prolocogrezzana.it. •

Alessandra Scolari