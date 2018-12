Dal Rally Club tremila euro in beneficenza a Venezia

Una delegazione del Rally Club Valpantena, accompagnata dal sindaco Arturo Alberti, si è recata a Palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio della Regione Veneto, a consegnare all’assessore all’ambiente e protezione civile Gianpaolo Bottacin, un contributo di tremila euro a favore delle popolazioni colpite dal maltempo dell’autunno scorso. Alla breve cerimonia di consegna, oltre all’assessore Bottacin, era presente anche il nuovo sottosegretario alla salute ed ex assessore regionale alla Sanità Luca Coletto. Ogni anno il Club a conclusione del «Revival Rally Club Valpantena» destina una somma in beneficenza. Quest’anno fin dall’inizio la proposta del direttivo del Club, composto da Gian Urbano Bellamoli, Sergio Brunelli, Paolo Saletti e Alberto Zanchi e guidato da Roberto Brunelli, è stata quella di assegnare il contributo ai comuni montani flagellati dal maltempo in autunno. Roberto Brunelli, presidente Rally Club Valpantena, ha detto: «Il nostro Club è sempre stato vicino alle amministrazioni e al territorio. Il Revival, per quanto affascinante è una disciplina che crea dei disagi ai residenti e in segno di riconoscenza diamo sempre un contributo in beneficenza. Quest’anno abbiamo pensato ai comuni del Veneto colpiti gravemente dalle condizioni atmosferiche, tanto più che il Revival Club Valpantena si è disputato a ridosso degli episodi che hanno messo il Veneto in ginocchio. Questo ci ha toccato nel profondo e quindi in accordo con i sindaci del territorio abbiamo pensato di dare il nostro piccolo contributo, a sostegno della ristrutturazione dell’ambiente naturale montano così duramente colpito». I comuni coinvolti nell’organizzazione della sedicesima edizione del Revival Club Valpantena di novembre, oltre a Grezzana, sono stati: Cerro Veronese, Bosco Chiesanuova, Roveré Veronese e Badia Calavena.

A.SC.