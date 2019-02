Carri «extra large» alla sfilata in Valpantena

Domenica, dalle 14, nel capoluogo, andrà in scena la sfilata del Carnevale di Grezzana. Una manifestazione nata nel 1980, alla quale la Pro loco assegnò «una funzione moderna»: quella di attrazione turistica per grandi e bambini. Negli anni le manifestazioni legate al Carnevale di Grezzana sono cambiate. Parliamo delle grandi tensostrutture riscaldate in piazza Ballini per trascorrere gli ultimi giorni di Carnevale ballando e ascoltando musica. Sono state sostituite nel 1986, anche per ragioni di sicurezza, dagli spettacoli della compagnia «I meo dela Coà», che erano iniziati alla scuola materna. Questa compagnia, diventata di recente Associazione culturale teatrale, presenterà anche quest’anno (l’1, il 2, il 3 e il 5 marzo) al Teatro Valpantena una nuova commedia di Loredana Cont intitolata «Carramba che parenti», tradotta in dialetto veneto da Tarcizio Anzolin e diretta da Maria Teresa Salvagno. Della sfilata dei carri e gruppi è cambiata la data (un tempo si faceva l’ultima domenica di carnevale) e la dimensione. Grandissimi i carri allegorici (oltre una decina anche quest’anno) e tantissime le maschere provenienti anche da fuori Provincia che si potranno ammirare. Il corteo, come sempre, sarà aperto, dalle majorettes e dalla Banda cittadina di Grezzana, seguite dalla maschera locale «El Conte Allegro». La sfilata partirà da viale Olimpia (campi sportivi), percorrerà un tratto di viale dell’Industria, viale Europa, via Roma e piazza Carlo Ederle, dove saranno allestiti stand con patatine fritte, vin brulè e bevande. L’evento - quest’anno prevede l’assegnazione anche del 6° Trofeo «El Conte Allegro» - è organizzato dalla Pro loco Grezzana e dalla maschera «El Conte Allegro», con il patrocinio del comune di Grezzana e del Comitato Unpli provinciale e regionale. Dato il grande impegno che la sfilata richiede - per i moltissimi ospiti che attira - la Pro loco si avvale della collaborazione del Gruppo alpini di Grezzana, dei carabinieri in congedo e delle forze dell’ordine locali. L’auspicio degli organizzatori, in primis del presidente della Pro loco Giacomo Merci, è che la sfilata di carnevale sia davvero una grande festa per i bambini: «Speriamo che siano in molti vestiti in maschera insieme ai loro genitori. Sarà un pomeriggio di spensieratezza e di socializzazione per i grezzanesi e i visitatori». Questa è l’unica grande sfilata della Valpantena. In concomitanza con la manifestazione saranno predisposte delle deviazioni del traffico. •

Alessandra Scolari