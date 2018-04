Al concerto dei due cori si uniscono voci liriche

Il coro Monto Pizzocolo di Toscolano Maderno (Brescia), diretto da Laura Toselli, è l’ospite della rassegna di canto organizzata dal coro La Sengia che si terrà questa sera alle 21 al teatro Valpantena di Grezzana (ingresso libero). Novità di quest’anno la partecipazione della scuola Progetto Voce di Verona - accademia musicale per giovani cantanti proveniente da vari paesi del mondo (Corea, Ucraina, Russia, Moldavia, Argentina e Italia) - creata dai direttori Chiara Angela e Silvio Zanon, cantanti lirici che hanno calcato molti prestigiosi palcoscenici, tra i quali la Scala di Milano e il Bolshoi di Mosca. Qui presenteranno un viaggio intorno al mondo attraverso le voci soliste accompagnate dal pianoforte e fisarmonica. Adriano Saletti, presidente del coro la Sengia, precisa: «La nostra prima rassegna corale risale al 1976. Eravamo un giovane coro - siamo nati nel 1972 - , tutti inesperti, impauriti ed emozionati, consapevoli solo di essere pronti per dare vita a questa grande avventura. Che continua, malgrado la strada sia stata lunga e non sempre facile, a iniziare dall’avvicendamento dei coristi all’alternarsi alla direzione del coro di tre maestri Carlo Ederle, lo storico Paolo Dal Dosso e l’attuale Fabiano Zampieri ai quali va il nostro grazie!». «Dobbiamo ringraziare anche l’amministrazione, il gruppo alpini e quanti hanno creduto nel nostro progetto e che, con il loro contributo, ci hanno permesso di recuperare decine di canti della nostra terra, di realizzare un libro e un cd, per i nostri 40 anni di attività e di arrivare fino a qui». Il coro bresciano è diretto da Laura Toselli, figlia di uno dei fondatori della formazione nata nel 1964 dalla volontà di un gruppo di ragazzi della corale parrocchiale innamorati dei canti popolari e della montagna. La serata è anche il debutto di voci liriche al Valpantena: il Progetto Voce vedrà al pianoforte Gianantonio Manzini e alla fisarmonica Radu Zaplitnji. Le voci di soprano, mezzosoprano e baritono interpreteranno undici melodie che vanno da Non ti scordar di me al famoso Memory e Torna a Surriento. Gran finale con tutti i cori. Al termine del concerto i coristi con i loro direttori saranno ospiti alla Baita degli alpini (via Fermi 7) per un momento conviviale. •

A.SC.