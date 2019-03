Uniti per l’Orlandi, bordate sulla Lega

Duro attacco alla Lega, rappresentata in Consiglio comunale da Silvio Salizzoni, da parte del Comitato Uniti per l’Orlandi sul tema dell’ospedale. «Giovedì scorso», spiega Anna Paciulo, segretaria del Comitato, «una folta rappresentanza del Comitato ha assistito alla seduta del Consiglio comunale di Bussolengo». Tra i vari punti all’ordine del giorno ce n’era uno in particolare che riguardava la situazione delle strutture sanitarie e le richieste del Comitato dei sindaci del Distretto 4 ovest veronese. Alla delibera preparata dal Comitato dei sindaci, Roberto Brizzi, sindaco di Bussolengo ha aggiunto un’integrazione con cinque richieste. «Cinque semplicissimi punti», specifica Paciulo, «e cioè assicurare quanto prima la presenza di un pediatra e di un ortopedico 24 ore su 24 nel servizio di Pronto soccorso dell’ospedale Orlandi; dare priorità massima alla crescita del Day surgery con i servizi previsti dalle schede regionali del marzo 2018; assicurare che lo sviluppo dell’Ospedale di comunità sia congruo, nelle modalità e nei tempi, cioè entro la primavera del 2019, a quanto annunciato dal direttore dell’Ulss 9 Pietro Girardi ancora il 19 dicembre; assicurare che l’Ulss 9 dia adeguata e aggiornata informazione sui servizi disponibili all’ospedale Orlandi». Su questi punti, nella votazione finale il consigliere Salizzoni si è astenuto. E su questa posizione fiocca la critica del Comitato. «Il consigliere della Lega, Silvio Salizzoni, lamentando che i punti dell’integrazione non gli erano stati sottoposti prima della seduta, chiedeva un paio di giorni per poterli meglio valutare», continua Paciulo. «In realtà», dice, «era evidente l’imbarazzo del consigliere leghista: in cuor suo sapeva benissimo che le richieste sono sacrosante, ma sapeva anche che quando si parla di sanità pubblica, la Lega ha la coda di paglia. Quindi abbiamo la netta sensazione che il consigliere Salizzoni debba prima consultarsi con i piani alti e poi dirà, forse, la propria opinione». Da qui un giudizio del Comitato sul partito del Carroccio. Conclude Paciulo: «Non è da oggi che la Lega, non solo al Nord ma sicuramente da assoluta protagonista in Veneto, favorisce platealmente la sanità privata e quindi, per coerenza di partito, un uomo politico della Lega difficilmente potrà agire a favore della sanità pubblica. Il ridimensionamento dell’ Orlandi, operato dalla giunta regionale veneta attraverso le schede del 2018, avallate dai sindaci che hanno firmato il relativo documento della conferenza dei sindaci, a partire dall’ex sindaco di Bussolengo, Boscaini, è solo l’ultima, speriamo tappa di un percorso iniziato più di 15 anni fa». Ma non ci sta Silvio Salizzoni, consigliere leghista, che risponde: «Premesso che anche a me come cittadino prima e poi come amministratore comunale sta cuore l’Orlandi e che ho sempre cercato e lo sto facendo ancora, di impegnarmi al massimo per garantirgli un futuro di sviluppo, mi dispiace assistere ad attacchi strumentali e infondati nei confronti della mia persona e alla Lega. Desidero precisare per completezza di informazione che la delibera è ben più complessa dei cinque punti citati dal Comitato e quindi c’era la necessità di avere il tempo di visionare anche le modifiche proposte. Ribadisco la mia disponibilità alla collaborazione per trovare soluzioni che possano dare all’ospedale Orlandi una configurazione in linea con le aspettative e le esigenze del paese di Bussolengo. Auspico che per il futuro su temi così importanti ci sia, da parte della maggioranza, una maggior condivisione anche con le forze di opposizione perché uniti, forse si riesce ad ottenere più risultati». «Quanto alla Lega», conclude, «credo che stia operando per il bene della sanità e i suoi esponenti hanno dato massima disponibilità al confronto sull’ospedale Orlandi». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lino Cattabianchi