Si dimette Sara Fasoli Al suo posto Brizzi porta Silvana Finetto

A seguito della presentazione delle dimissioni dell’assessore Sara Fasoli, per impegni famigliari e di lavoro, tali da rendere impossibile lo svolgimento dell’attività inerente l’assessorato, il sindaco Roberto Brizzi ha nominato con due relativi documenti firmati mercoledì 3 ottobre, la signora Silvana Finetto alla carica di assessore, affidandole le deleghe alle politiche sociali – tempo libero – turismo sociale. Silvana Finetto ha 52 anni, è residente a Bussolengo da circa quattro anni, lavora negli uffici amministrativi dell’Ulss9 Scaligera, con un passato in ambito sanitario, a prendersi cura degli anziani nell’Hospice San Giuseppe di Marzana e poi all’Ospedale Orlandi di Bussolengo, in chirurgia e ortopedia. Da sempre impegnata nel mondo del volontariato, in una casa famiglia, accanto a mamme in difficoltà e piccoli che si trovano a dover affrontare realtà familiari critiche. Una vicinanza attiva e partecipe per essere garante dei diritti, del rispetto e della dignità umana. Componente della lista Alleanza per Bussolengo, che a giugno 2018 ha sostenuto la candidatura a sindaco di Roberto Brizzi, la neo assessora Silvana Finetto dichiara: «Ho intrapreso la strada politica come una sfida personale e soprattutto per sostenere il nostro sindaco, che stimo molto, come persona e come amico. Durante la campagna elettorale ho conosciuto tante persone diverse, con le quali ho condiviso amicizia e tante emozioni» «Lavorando nell’ambito infermieristico e sociale», prosegue Finetto, «conosco il disagio sociale, economico e fisico delle persone e delle famiglie. Mi auguro di cuore, che con l’aiuto e il sostegno delle persone che mi hanno permesso di arrivare fino a qua, riuscirò a svolgere questo impegno nel miglior modo possibile. Ringrazio il sindaco Roberto Brizzi per la dimostrazione di fiducia e il sostegno accordatomi».