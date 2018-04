Secondo Amore di Vino Più assaggi doc e cibo

Tornerà, dal 13 al 15 aprile, «Bussolengo Amore di Vino», seconda edizione. L’evento proporrà vini e cantine del territorio con accostamenti enogastronomici e musica dal vivo. La manifestazione si svolgerà, seguendo le tracce di quello dello scorso anno e sempre anticipando di qualche giorno il grande evento sul al vino - riconosciuto a livello internazionale - il Vinitaly. In Piazza XXVI Aprile sarà organizzato il percorso, in cui esperti enologi e gastronomici proporranno stuzzichini e specialità locali, illustrando vitigni autoctoni e vini del territorio. Tema dell’evento sarà la vite, l’uva e l’arte di fare il vino, da scoprire passeggiando per le vie di Bussolengo e sorseggiando un buon bicchiere di vino tra le vetrine e gli stand. Le degustazioni saranno accompagnate ogni sera dall’esibizione di gruppi musicali di rilievo nazionale che vantano collaborazioni con grandi artisti italiani e stranieri. Sarà disponibile il bicchiere commemorativo per tutti i partecipanti. «La manifestazione», sottolinea l’assessore alle Attività produttive Carlo Maraia, «è stata riproposta grazie al successo dell’edizione scorsa perché ha dato visibilità all’enogastronomia del territorio di Bussolengo e non solo perché si apre anche alla Valpolicella e all’area del Baldo-Garda. Un buon numero di espositori ha dato la conferma, altri si sono aggiunti. Elemento nuovo della manifestazione sarà la possibilità di degustare vini abbinandoli alla gastronomia, preparata ad hoc da chef». L’apertura degli stand, venerdì e sabato, sarà dalle 18 alle 24; domenica dalle 11 alle 23, in Piazza XXVI Aprile. Nei tre giorni, musica per tutti i gusti: venerdì 13, alle 21, la «Lite Orchestra Jazz», trio di chitarra, contrabbasso e batteria, una strumentazione minimale, priva di effetti, per riproporre fedelmente il suono dal vivo. Il trio rivisita alcuni classici italiani e internazionali e fa anche improvvisazioni. Sabato 14, alle 21, «Jazzica Rabbit», trio con chitarra, contrabbasso e voce, con repertorio italiano e internazionale, dagli anni Cinquanta ai giorni nostri, riarrangiati in chiave swing. Domenica 15 aprile, alle 20.30 «Passepartout. French gipsy band», un tuffo nei vicoli di Parigi, popolati da musiche e musicisti di strada, un viaggio con Chiara Dal Molin e i suoi musicisti, alla scoperta della musica francese nella storia, dalle chanson ai giorni nostri, in chiave pop, gipsy e swing. Tra gli espositori, le migliori aziende vinicole del territorio e dintorni, con degustazioni di prodotti in anteprima mondiale e dei vini locali più noti, come Valpolicella, Amarone, Soave, Ripasso, Lugana, Custoza, Durello, Franciacorta e tanti altri. L’evento è patrocinato da Comune, Provincia, Confcommercio, Confartigianato, Coldiretti, Garda Veneto, Comune di Roquemaure, Nexus 3. I parcheggi sono in via Paolo Veronese 4, Piazzale Vittorio Veneto, Gallery Shopping Center, Largo ex Internati nei lager, alle Poste. •

L.C.