San Valentino, Brizzi tocca i tasti dolenti

Baciata dal sole, va in archivio a Bussolengo l’inaugurazione della 308a Fiera di san Valentino, che durerà fino a domenica, e ha richiamato in paese il pubblico delle grandi occasioni. «Un appuntamento con la storia della comunità di Bussolengo», l’ha definita il governatore del Veneto Luca Zaia, nel suo saluto fatto arrivare in Comune, «e un capitolo fondamentale della nostra identità». E l’emozione di Roberto Brizzi, alla sua prima Fiera da sindaco ha dato il via agli interventi delle autorità, tra cui un nutrito numero di sindaci del territorio, introdotti da Mariangela Bonfanti. Un discorso, quello di Brizzi, che ha tenuto volutamente il profilo della sua amministrazione legato ai punti del programma di lavoro dei prossimi anni. Sicurezza del cittadino, aumento delle telecamere, asfaltature e realizzazione di altre rotonde, consulte territoriali per un bilancio partecipato, alcuni dei passaggi sottolineati dal sindaco. «Conferiremo un riconoscimento al sovrintendente di Polizia che, pur non essendo in servizio, è intervenuto per sedare una rissa in piazza XXVI Aprile», ha anticipato il primo cittadino. Che non si è fermato davanti a due importanti realtà per Bussolengo: l’ospedale Orlandi «per il quale auspichiamo la realizzazione dell’ospedale di comunità come promesso dalla Regione» e la Fondazione del Mercato ortofrutticolo, «la cui gestione deve rientrare in una strategia comune e non campanilistica per conquistare nuovi spazi e nuove quote di mercato superando le difficoltà interne e internazionali». Era presente, tra gli invitati, il Comitato Uniti per l’Orlandi. Carlotta Fusato, sindaca dei ragazzi ha sottolineato che «San Valentino è sì occasione di divertimento, ma soprattutto un legame con la storia della nostra comunità». APPLAUDITISSIMO l’invito rivolto ai bussolenghesi per la fiera di maggio da Dieter Kuhl, borgomastro di Nieder-Olm, a capo della delegazione tedesca per il 35° di gemellaggio. Per le categorie produttive, Andrea Bissoli di Confartigianato Verona, Franca Castellani vicepresidente di Coldiretti e Elisabetta Molon di Verona Mercato hanno sottolineato la grande realtà produttiva e commerciale che viene messa in bella mostra con la Fiera di San Valentino a Bussolengo, tesa a valorizzare il made in Italy e le realtà del comparto agro-alimentare. I saluti della Provincia da Stefano Ceschi, consigliere di Bussolengo che ha ribadito «la vicinanza ai Comuni del territorio». Dalla Regione, doppio indirizzo di saluto da Andrea Bassi, consigliere regionale di Bussolengo, e dal vicepresidente Massimo Giorgetti che ha auspicato che Bussolengo «riesca sempre a trovare una sua unità». Dopo la benedizione di don Marco Bozzola, parroco di Cristo Risorto, il taglio del nastro e l’avvio del corteo con la Banda in testa per le tre inaugurazioni della mostra «In AmorArte» nella biblioteca comunale, de «L’amore dei nonni» all’Ipab, con la partecipazione del coro Montegaleto e della Fiera Campionaria. Il presidente dell’Ipab, Gilberto Pozzani, ha lanciato un appello per «l’emergenza anziani», «un problema che dobbiamo porci come comunità, anche nel giorno di San Valentino». Finale con volo in mongolfiera a cura dell’Avis di Bussolengo per i due sindaci gemellati, Dieter Kuhl e Roberto Brizzi. •

Lino Cattabianchi